احتمالاً Death Stranding در Gamescom 2018 نمایشی نخواهد داشت

اگر Death Stranding را موردانتظارترین بازی این چند وقته ندانیم، بدون شک می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین و موردانتظارترین بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ دانست. با نزدیک شدن به هر رویدادی، انتظار می‌رود که شاهد نمایش جدیدی از ساخته جدید هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) باشیم اما اینطور که پیداست، پس از E3 2018 باید برای کسب اطلاعات بیشتر از این بازی کمی بیشتر صبر کنیم.

بر اساس گزارش منتشر شده جدیدی، بازی Death Stranding در کنار دیگر عنوان انحصاری پلی‌استیشن ۴ یعنی بازی The Last of Us Part 2 در رویداد Gamescom 2018 حضور نخواهند داشت. بر اساس گفته‌های سونی، این شرکت می‌خواهد بیشتر برروی بازی Spider-Man – که تا مدتی دیگر عرضه می‌گردد – و بازی‌های هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر متمرکز شود و این می‌تواند دلیل مناسبی جهت عدم نمایش دو بازی یاد شده باشد.

پرواضح است که تا عرضه بازی Death Stranding زمان زیادی باقی مانده است. گزارش‌های پیشین حاکی از آن هستند که این بازی هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و مرحله اصلی پروسه ساخت آن به پایان رسیده و بخش‌هایی از آن قابل بازی است.

با توجه به این موضوع، طبیعی‌ست که سونی در نمایشگاه Gamescom امسال بیشتر برروی بازی‌هایی نظیر Spider-Man متمرکز شود که تا مدتی دیگر عرضه می‌گردند. بازی‌های پلی‌استیشن وی‌آر نیز بخشی از برنامه‌های سونی جهت حضور در این نمایشگاه آلمانی است که از جمله آن‌ها می‌توان به Blood & Truth از سازندگان London Heist و همچنین Déraciné، ساخته استودیوی فرام سافتور (From Software) اشاره کرد.

پس از Gamescom امسال، باید تا فصل پائیز صبر کنیم چراکه سونی رویداد اختصاصی خود را در برنامه دارد و به احتمال زیاد، تاریخ عرضه این بازی‌ پس از مدت‌ها انتظار اعلام خواهد شد. در راستای دیگر اخبار مرتبط با بازی Death Stranding، اخیراً اطلاعات جدیدی از این بازی منتشر شده است. همچنین هیدئو کوجیما از دلایل رفتار مرموزانه خود در قبال این بازی می‌گوید. علاوه بر این‌ها، مدتی پیش مصاحبه‌ای با هیدئو کوجیما در وب‌سایت گیمفا منتشر شد که از این نشانی می‌توانید آن را بخوانید.

بازی Death Stranding به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه قرار دارد. همانطور که پیشتر اشاره شد، هنوز تاریخ انتشار مشخصی برای این بازی اعلام نشده است.

