تصاویر جدیدی از فصل آخر سری The Walking Dead منتشر شد

به تازگی شرکت تل‌تیل گیمز (Telltale Games) تصاویر جدیدی از فصل پایانی سری بازی‌های The Walking Dead منتشر کرده است.

این تصاویر نه تنها پروتاگونیست اصلی این سری یعنی کلمنتین (Clementine) و زامبی‌های متعدد و شهیر این سری را به تصویر می‌کشد بلکه به دیگر شخصیت‌های آن از جمله Alvin Jr. Further و همچنین شخصیت‌های جدید حاضر در The Walking Dead – The Final Season نیز نگاهی می‌اندازد.

سری بازی‌های The Walking Dead تل‌تیل گیمز هیچگاه جایزه‌ای در زمینه جلوه‌های بصری به دست نیاورده‌اند اما به نظر می‌رسد که موتور بهبودیافته این نسخه منجر به خلق پیشرفت‌های گرافیکی بسیاری در این بازی شده است.

اخیراً ۱۵ دقیقه ابتدایی این بازی نیز منتشر شده است که از این نشانی می‌توانید آن‌ را مشاهده کنید. قسمت نخست سری بازی‌های The Walking Dead – The Final Season در تاریخ سه شنبه ۲۳ مرداد ماه (۱۴ آگوست ۲۰۱۸ میلادی) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید جدیدترین تصاویر منتشر شده از فصل پایانی این سری را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa