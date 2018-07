از بازه‌ انتشار و جلد هنری کتاب مصور Life is Strange رونمایی شد

Life is Strange، ساخته استودیو دونت‌ناد (DONTNOD) عنوانی بود با انتخاب‌هایی سخت و عواقب غیرقابل پیش‌بینی؛ بنابراین جای تعجب نیست که کتاب مصور اقتباسی از آن نیز بازتابی از این لحظات دلخراش باشد. حال به لطف EuroGamer اطلاعات بیشتری از این کتاب انتشار یافته است. در ادامه توییت رسمی سازندگان در مورد بازه‌ی انتشار این […]

Life is Strange، ساخته استودیو دونت‌ناد (DONTNOD) عنوانی بود با انتخاب‌هایی سخت و عواقب غیرقابل پیش‌بینی؛ بنابراین جای تعجب نیست که کتاب مصور اقتباسی از آن نیز بازتابی از این لحظات دلخراش باشد. حال به لطف EuroGamer اطلاعات بیشتری از این کتاب انتشار یافته است.

در ادامه توییت رسمی سازندگان در مورد بازه‌ی انتشار این کتاب مصور و جلد هنری آن را می‌خوانید:

نخستین کتاب مصور Life is Strange از تایتان کمیکز (Titan Comics) به نویسندگی اما ویسلی (Emma vieceli) و طراحی داخلی کلودیا لئونارد (Claudia Leonardi) نوامبر ۲۰۱۸ (دهم آبان به بعد) منتشر خواهد شد. در ادامه یکی از دو پایان بازی و در بازگشت به Arcadia Bay به مکس و کلویی بپیوندید و آینده آن‌ها را دنبال کنید.

اگر هنوز بازی را تجربه نکرده‌اید، از مطالعه ادامه این پست خودداری کنید چرا که سرشار از اسپویل است!

در نسخه اول Life is Strange پروتاگونیست بازی در پایان بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ این که شهر خود را نجات دهد یا دوست دوران کودکی خود کلویی پرایس (Chloe Price) را. اهمیتی ندارد که نجات Arcadia Bay را انتخاب کرده باشید چرا که در این کتاب مصور اینطور فرض شده است که شما کلویی را نجات داده‌اید (که البته باید همین کار را هم می‌کردید!). با توجه به اطلاعات اندکی که از Life is Srange: Dust (نام کتاب) داریم، این کتاب به احساسات شما رحم نخواهد کرد؛ پس بهتر است خود را برای این موضوع آماده کنید.

تایتان کمیکز (Titan Comics) در نخستین معرفی این کتاب مصور در ماه مارس توضیحات زیر را ارائه داده بود:

کتاب مصور Life Is Strange در چهار قسمت و در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شده و خوانندگان را دوباره به فضای Arcadia Bay می‌برد و به طرفداران این فرصت را می‌دهد که دوباره در داستان شخصیت‌های محبوب Life Is Strange غرق شوند.

در ادامه توضیحات رسمی در مورد این کتاب مصور را می‌خوانید:

در ادامه‌ی یکی از دو پایان ممکن در بازی، Life Is Strange: Dust مکس و کلویی را به آینده‌ای جدید و نامعلوم می‌برد؛ به یک ماجراجویی مصور کاملا جدید. مهم نیست که چه پایانی را انتخاب کرده باشید؛ این داستان عمیق مکس و کلویی را به آینده‌ای مهیج و شوکه‌کننده می‌کشاند و دوباره شما را سوپرایز خواهد کرد. آیا فکر می‌کنید داستان کلویی و مکس به پایان رسیده است؟ مشکلات آن‌ها تازه شروع شده و در پایان این غبار است که می‌ماند…

Life is Strange یک عنوان ماجرایی اپیزودیک است که جوایز بسیاری را تصاحب کرده و مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است. Life is Strange به بازیکنان اجازه می‌دهد که زمان را به عقب برگردانند و برروی گذشته، حال و آینده اثر بگذارند. شما در نقش مکس کالفیلد (Max Caulfield) بازی خواهد کرد؛ یک دانشجوی عکاسی که کشف می‌کند توانایی کنترل زمان و نجات کلویی پرایس، بهترین دوستش را دارد. این دو به زودی در جریان بررسی ناپدید شدن مرموز ریچل آمبر (Rachel Amber) قرار می‌گیرند و بخش تاریک زندگی در Arcadia Bay را کشف می‌کنند. در همین حین مکس متوجه می‌شود که تغییر دادن گذشته ممکن است به یک آینده ویرانگر بیانجامد.

اما در قسمت دوم بازی که تحت عنوان Life is Strange: Before the Storm عرضه شد، ماجراهای سه سال قبل از نسخه اول دنبال می‌شود. شما در نقش کلویی پرایس ۱۶ ساله قرار می‌گیرید که وارد دوستی نامعمولی با ریچل آمبر می‌شود؛ یک دختر زیبا و محبوب که سرنوشت او با موفقیت گره خورده است. بعد از فهمیدن راز خانواده خود، این کلویی دوست جدیدش است که به او قدرت می‌دهد تا به زندگی خود ادامه دهد. در ادامه این دو با شیطان درون خود رویرو خواهند شد و با همدیگر بر آن‌ غلبه می‌کنند.

منبع متن: gamefa