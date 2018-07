آیا شاهد حضور قابلیت اسپلیت اسکرین در بخش زامبی Black Ops 4 خواهیم بود؟

اخیرا در جریان رویداد کمیک‌کان ۲۰۱۸، تریلری سینماتیک از نقشه جدید بخش زامبی Call of Duty: Black Ops 4 با نام Blood of the Dead منتشر شد. حال به تازگی تری آرک (Treyarch) به سوالاتی در مورد چگونگی اجرای این بخش پاسخ داده است. جیسون بلاندون (Jason Blundell) کارگردان بخش زامبی Black Ops 4 در طی مصاحبه‌ای […]

اخیرا در جریان رویداد کمیک‌کان ۲۰۱۸، تریلری سینماتیک از نقشه جدید بخش زامبی Call of Duty: Black Ops 4 با نام Blood of the Dead منتشر شد. حال به تازگی تری آرک (Treyarch) به سوالاتی در مورد چگونگی اجرای این بخش پاسخ داده است.

جیسون بلاندون (Jason Blundell) کارگردان بخش زامبی Black Ops 4 در طی مصاحبه‌ای با PlayStation به سوالاتی در مورد ویژگی‌های بخش یاد شده جواب داد. در یکی از این سوالات از بلاندون پرسیده شد که آیا بخش زامبی Black Ops 4 از قابلیت اسپلیت اسکرین (split-screen) پشتیبانی می‌کند یا خیر. جیسون بلاندون در جواب این سوال به تایید حضور این قابلیت پرداخت.

از آنجایی که این قابلیت یکی از ویژگی‌های شاخص بازی است، پس مطمئنا طرفداران از شنیدن این خبر خوشحال خواهند شد. چرا که علاوه بر بخش آنلاین، بسیاری از بازیکنان از تجربه‌ی خانوادگی بازی لذت می‌برند. از آنجایی که برخی از بازیکنان علاقه‌‌ و یا امکانات لازم برای تجربه‌ی آنلاین بازی‌ها را ندارند، وجود این قابلیت در عناوین مختلف بسیار کاربردی خواهد بود.

سوالات دیگری در مورد نوع سلا‌ح‌ها در بخش زامبی پرسیده شد، جیسون بلاندون اعلام کرد که ضمن وجود سلاح‌های منحصر به فرد، عمده‌ی سلاح‌ها از دیگر بخش‌های بازی می‌باشند. در ادامه او اعلام کرد که داستان حالت‌های مختلف بخش زامبی Black Ops 4 با هم در ارتباط خواهند بود.

از دیگر خبر‌های مربوط به بازی می‌توان به معرفی نسخه‌ی ویژه‌ی Mystery Box Edition اشاره کرد که آیتم‌های منحصر به فرد بسیاری در اختیار طرفداران سرسخت بخش زامبی قرار می‌دهد. این نسخه تنها در تعداد محدودی در ماه اکتبر به بازار عرضه خواهد شد.

بازی Call of Duty: Black Ops 4 در تاریخ جمعه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa