معرفی عنوان Starfield در کنفرانس مطبوعاتی بتسدا در رویداد E3 2018 اگرچه به اندازه‌ی معرفی عناوین دیگری چون The Elder Scrolls: VI هیجان برانگیز نبود اما جزئیاتی که بعدها توسط بتسدا از بازی منتشر شدند، Starfield را تبدیل به عنوانی مورد انتظار کردند؛ انتظاری که احتمالاً به‌اندازه‌ی یک نسل به طول بیانجامد!

به تازگی نیز اخبار هیجان انگیز دیگری منتشر شده‌اند؛ کانالی در یوتیوب به نام Camelworks ویدئوی جدیدی از بازی Starfield منتشر کرده که طی آن کمی درباره‌ی این عنوان بحث شده است. نکته جالب اما، جایی است که افراد حاضر در ویدئو ادعا می‌کنند یکی از کارمندان بتسدا به آن‌ها گفته است که Starfield بزرگ‌ترین جهش در تاریخ بازی‌های ویدئویی خواهد بود:

اوه مرد، ای کاش می‌توانستم بیشتر از این به شما بگویم ولی… Starfield بزرگ‌ترین جهش در تاریخ بازی‌ها است.

موضوع مطرح شده، ادعای بزرگی است و “بزرگ‌ترین جهش در تاریخ بازی‌ها” یعنی بتوان عنوانی خلق کرد که از عناوین Super Mario Bros ،Grand Theft Auto III و The Legend of Zelda: Ocarina of Time پیشی بگیرد. همچنین در طول روند توسعه نیز ممکن است مشکلاتی پیش آید و نتیجه‌ی نهایی فاصله‌ی زیادی با طرح‌های اولیه داشته باشد. البته تمام این‌ها شایعاتی بیش نیستند و تا انتشار بازی و مشاهده‌ی بازخوردها، نمی‌توان از صحت آن‌ها اطمینان پیدا کرد.

منبع متن: gamefa