[سینماگیمفا]: بچه پولدارهای بورلی هیلز| یادداشتی بر فیلم Billionaire Boys Club

روزی روزگاری، پسری از طبقه متوسط جامعه آمریکا، با هوش و ذکاوت فوق‌العاده‌اش و تلاش‌های بی‌حدومرز بزرگ خانواده (پدر)، به بهترین دبیرستان ایالت برای ادامه تحصیل فرستاده می‌شود. پس از فارغ‌التحصیل شدن، او اشتیاق فراوانی برای کسب پول، ثروت و قدرت دارد و با همراه کردن عده‌ای از دوستانش، وارد کسب‌وکار اقتصاد می‌شود. همه‌چیز آن طوری که پسر درگذشته خیال‌پردازی می‌کرد، پیش می‌رود تا این‌که با پا گذاشتن در یک‌ قدم اشتباه، زندگی پسر ثروتمند داستان را ذره ذره نابود می‌کند. با خواندن چند سطر بالا، کاملاً می‌فهمیم که این‌ یک سناریو تکراری است که در فیلم‌های وال استریت (WallStreet)، اتاق جوش (Boiler Room)، رکود بزرگ (The Big Short) و گرگ وال استریت (The Wolf Of WallStreet) که بر موضوعات اقتصاد ، بحران اقتصادی آمریکا و راه‌های سریع چگونه پول‌دار شدن تأکید دارند، دیده‌ایم. گرچه باشگاه پسرهای میلیاردر سناریو تکراری دارد و تقلیدی از فیلم گرگ وال استریت است، اما فیلمی سرگرم‌کننده و قابل‌تحمل است که در خشکسالی تابستان فیلم‌های مهیج و جذاب، ارزش تماشا کردن را دارد.

