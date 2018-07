تصاویر جدیدی از The Walking Dead - The Final Season منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از ComicBook، استدیوی Telltale Games به تازگی 3 تصویر جدید از The Walking Dead – The Final Season منتشر کرده است، عنوانی که قرار است فصل آخر مجموعه‌ی خود باشد و داستان آن را به پایان برساند.

این تصاویر کلمنتاین را که از اولین فصل بازی تمرکز داستانی بر روی او بود را به همراه تعدادی از یارانش و دسته‌ای از زامبی‌ها را نشان می‌دهد، اما اصلی‌ترین چیزی که در این تصاویر وجود دارد، ارتقای گرافیک بازی نسبت به فصل‌های پیشین می‌باشد که به سبب تغییر موتور گرافیک بازی پدید آمده است. The Walking Dead هیچ وقت به خاطر گرافیک و جلوه‌های بصری جایزه‌ای دریافت کرده، اما اینبار ممکن است حداقل طرفداران بتوانند سبک بصری این بازی را دوست داشته باشند.

اولین قسمت از بازی The Walking Dead – The Final Season در تاریخ 14 آگوست (21 مرداد) برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر می‌شود و شما در زیر می‌توانید تصاویر جدید این بازی را مشاهده کنید:

