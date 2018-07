The Walking Dead: The Final Season لزوما آخرین بازی سری نخواهد بود

مدت زمان زیادی می‌شود که استودیو Telltale Games از فصل آخر بازی سریالی The Walking Dead رونمایی کرده است. فصل آخر این سری داستان کلمنتاین را دنبال می‌کند که بزرگ‌تر شد و خود باید مسئولیت کودکی را قبول کند. به نظر می‌رسد آخرین فصل سری به معنای پایان کار The Walking Dead نمی‌باشد و احتمال دارد در آینده شاهد اسپین-آف‌های مختلفی باشیم.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، در یک پخش زنده از سوی IGN، از کارگردان بازی، "کیت مادل"، پرسیده شد که آیا 5 قسمت بعدی همه چیز را به پایان خواهد رساند یا کار آن‌ها با دنیای The Walking Dead هنوز تمام نشده است:

"این فصل، پایانی بر ماجراجویی کلمنتاین خواهد بود و این تنها چیزی است که می‌توانم درباره آن بگویم."

خب، این جمله چه معنایی دارد؟ آیا در آینده از سوی Telltale Games شاهد بازی‌های بیشتری مرتبط با The Walking Dead خواهیم بود؟

اما آن‌ها چه داستانی را روایت خواهند کرد، آیا به داستان لی جزئیات خواهند داد و برخی موارد را روشن‌سازی خواهند کرد یا شاهد شخصیتی کاملا جدید خواهیم بود؟ شاید هم سریالی مطابق با سریال AMC و حضور شخصیت‌‎های آن روایت خواهد شد.

The Walking Dead: The Final Season در تاریخ 14 آگوست(23 مرداد) برای سه پلتفرم PS4، Xbox One و PC عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame