بدون شک عنوان God of War یکی از پررمز و رازترین عناوین چند سال اخیر دنیای بازی‌ها است. جدا از آیتم‌های رایج درون بازی که در صندوق‌های مخصوص و مکان‌های مخفی قرار داشتند؛ برخی از اتفاقات مهم داستانی نیز در طول بازی به صورت رازهایی پنهان شده بودند که هواداران برای پی‌بردن به داستان آینده‌ی این سری هم‌اکنون در حال رمزگشایی آن‌ها هستند.

ساعاتی پیش و در جریان رویداد کمیک کان ۲۰۱۸، افراد حاضر در تیم توسعه‌دهنده‌ی عنوان God of War که شامل کوری بارلوگ (Cory Barlog) کارگردان این بازی نیز می‌شدند، در پنل اختصاصی God of War حضور یافتند و درباره‌ی این عنوان و جزئیات مربوط به آن صحبت‌هایی به میان آوردند. در جریان این پنل، استودیو سانتا مونیکا (Santa Monica) داستان مصوری از عنوان God of War را تحت نام “شکار” (The Hunt) به نمایش گذاشت که طبق گفته‌ی سازندگان یکی از اولین چیزهایی است که قبل از آغاز جدی توسعه‌ی بازی ساخته شده است.

نکته‌ی جالب اما جایی است که جو کندی (Joe Kennedy) طراح هنری عنوان God of War با انتشار پیامی در صفحه‌ی شخصی خود، اعلام داشت که این داستان مصور حاوی سرنخ بزرگی از آخرین راز کشف نشده‌ی بازی است. بارلوگ نیز اشاره کرد کیلد معما “درون خانه‌ی خود کریتوس است” که بازی‌بازان در طول داستان اصلی بارها با آن برخورد می‌کنند. پیش‌تر هم بارلوگ اشاره کرده بود که بازی‌بازان هنوز موفق به کشف تمام رازهای بازی نشده‌اند و حال نیز به نظر می‌رسد سانتا مونیکا می‌خواهد آن‌ها را برای کشف آخرین راز باقی مانده، راهنمایی کند.

عنوان God of War هم‌اکنون به صورت انحصاری برروی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد و استودیو سانتا مونیکا نیز در حال استخدام طراح هنری برای عنوان آینده‌ی این مجموعه است. اگر مایل به دریافت اطلاعات بیشتری از از این عنوان هستید می‌توانید نقد و بررسی‌های متنی و ویدئویی God of War که توسط سعید آقابابایی تهیده شده‌اند را مطالعه و مشاهده کنید.

