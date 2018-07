جدول فروش هفتگی بریتانیا: Crash Bandicoot، یک موفقیت بزرگ برای بار دیگر

یک سال از انتشار بازی Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy می‌گذرد و این بازی همچنان به اثبات محبوبیتش در بریتانیا با قرار گرفتن در رتبه اول در جدول فروش این هفته می‌پردازد. Crash Bandicoot به مدت چهار هفته متوالی است که در صدر جدول فروش قرار می‌گیرد و در کنار آن بازی Lego The Incredibles برای دومین هفته متوالی در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از سایت Gamespot این هفته، هفته خوبی برای انحصاری‌های Xbox One بوده است: عناوین Sea of Theives (در رتبه سوم)، Minecarft (رتبه چهارم) و Forza Horizon 3 (در رتبه ششم) دوباره وارد جدول فروش هفتگی منتهی به 21 جولای شدند. بازی Sonic Mania Plus نیز در آغاز کار خود در رتبه پنجم قرار گرفت.

فروش خوب Sea of Theives ممکن است به دلیل بزرگ ترین بسته توسعه دهنده‌اش که در آینده‌ای نزدیک منتشر می‌شود باشد. آپدیت رایگان Cursed Sails برای Xbox One و PC در تاریخ 9 مرداد منتشر می‌شود. این آپدیت چند نوع دشمن جدید، یک کشتی جدید و یک سیستم دار و دسته‌ی جدید به نام متحدین را به ارمغان می‌آورد.

شما می‌توانید لیست 10 بازی پرفروش هفته گذشته بریتانیا را در زیر مشاهده کنید، به یاد داشته باشید که این جدول، فروش دیجیتالی بازی‌ها را شامل نمی‌شود و نباید به عنوان آمار فروش کلی بازی‌ها در بریتانیا در نظر گرفته شود.

1. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

2. Lego The Incredibles

3. Sea of Theives

4. Minecraft: Xbox Edition

5. Sonic Mania Plus

6. Forza Horizon 3

7. God of War

8. The Crew 2

9. FIFA 18

10. Mario Kart 8 Deluxe

منبع متن: pardisgame