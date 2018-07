تماشا کنید: 10 دقیقه از نمایش گیمپلی Shadow of the Tomb Raider

به گزارش پردیس گیم، امروز Square Enix و Eidos Montréal گیمپلی 10 دقیقه‌ای از بازی اکشن ماجراجویی خود یعنی Shadow of the Tomb Raider منتشر کردند.

طی نمایش گیمپلی در Paititi، که مکانی برای پیدا کردن مأموریت‌های ثانوی "مقبره‌های چالشی" و داد و ستد برای لارا کرافت است، صحبت‌های کارگردان روایی بازی جیسون داوزیس را نیز می‌شنویم.

همچنین توانستیم نگاهی به سیستم جدید مبادله داشته باشیم و متوجه شدیم که بازیکن توانایی تغییر صداگذاری زبان بومی یا زبانی که به شکل اصلی برای ترک‌های صوتی برگزیده شده‌اند را دارد. علاوه بر این، توانستیم در نیمه‌ی دوم ویدئو مقبره‌های چالشی را ببینیم. به نظر خیلی خیلی خوب می‌آید.

Shadow of the Tomb Raider در 23 شهریور 97 برای PS4، PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame