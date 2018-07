امسال شرکت سونی (Sony) در کنفرانس E3 خود بازی‌های فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشت. به غیر از عناوین Death Stranding، The Last of Us Part 2، Ghost of Tsushima و Spider-Man این شرکت همچنین از عنوان بازسازی شده‌ی Resident Evil 2 که طرفداران مدت زیادی انتظار آن را می‌کشیدند، پرده برداری کرد. کمتر کسی انتظار […]

امسال شرکت سونی (Sony) در کنفرانس E3 خود بازی‌های فوق‌العاده‌ای را به نمایش گذاشت. به غیر از عناوین Death Stranding، The Last of Us Part 2، Ghost of Tsushima و Spider-Man این شرکت همچنین از عنوان بازسازی شده‌ی Resident Evil 2 که طرفداران مدت زیادی انتظار آن را می‌کشیدند، پرده برداری کرد.

کمتر کسی انتظار داشت سونی نمایشی به این خوبی برگزار کند اما قالب‌بندی نمایش کمی عجیب به نظر می‌رسید. این قالب‌بندی شامل نمایش ۴ عنوان فرست پارتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، بود. این نمایش‌ها در دو سالن نشان داده شدند و حضار مجبور بودند در حین نمایش از یکی از سالن‌ها به سالن دیگر بروند. این امر باعث ایجاد میان‌پرده‌ای کوتاه اما آزاردهنده برای کسانی که از خانه نمایش را تماشا می‌کردند، شد. این عمل در واقع چیز خاصی به نمایش اضافه نمی‌کرد، مخصوصاً اگر شما نمایش را از خانه‌ی خود تماشا می‌کردید (و اکثر طرفداران پلی‌استیشن این نمایش را از خانه‌ی خود تماشا می‌کردند)

سایمون راتر (Simon Rutter)، مدیر اجرایی سونی اروپا، در مصاحبه‌ای با The Guardian اعلام کرد که هدف از این کار ایجاد کردن حس درام در حین نمایش بود. آن‌ها سعی کرده بودند تا از طریق مکان‌هایی که استادانه ساخته شده بود، روح بازی‌های را برای حضار به نمایش بگذارند. او گفت:

فکر می‌کنم نظر مردم در این باره متفاوت بود. مردم واقعاً از بازی‌هایی که نشان دادیم لذت بردند و کیفیت کارمان را تحسین کردند. عده‌ای کاری را که ما می‌خواستیم با ساختار این نمایش بکنیم، متوجه شدند و آن را تحسین کردند. انتقادهایی هم ؛از جمله کند کردن نمایش و منطقی نبودن آن، به این شیوه وارد شد. سه سال است که ما می‌خواهیم به این رویداد کمی حس درام و تئاتر گونه تزریق کنیم تا آن را از نمایشی ساده فراتر ببریم. ما تلاش کردیم تا روح بازی‌ها را احضار کنیم!

او همچنین درباره‌ی انتقادهای وارده به سونی برای نداشتن چیزی جدید در کنفرانس، صحبت کرد. او اشاره کرد که توسعه‌ی بازی‌ها زمان زیادی می‌خواهد و این‌که هر سال برای طرفداران یک یا چند سورپرایز داشته باشیم امری غیرممکن است.

برخی امسال از کمبود چیزهای جدید انتقاد کردند. این امر احتمالاً نتیجه‌ی معرفی عناوینی است که در مراحل اولیه‌ی توسعه به سر می‌برند. علت دیگر آن ترس از لیک شدن است؛ ترس از این‌که شاید خالق یک عنوان نتواند بازی‌اش را آن طور که می‌خواهد، ارائه کند. اما این خواسته (معرفی کردن بازی‌های جدید) همیشه توسط حقیقتی به نام دوره‌ی زمانیِ توسعه محدود می‌شود یعنی مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک بازی ویدیویی عرضه شود.

حداقل قسمت آخر صحبت‌های او منصفانه است. همه موافقیم که ساختن بازی‌های ویدیویی زمان زیادی می‌خواهد و این حقیقتی است که سونی ناچاراً باید با آن دست‌وپنجه نرم کند. به همین علت است که سورپرایز کردن حضار با عناوین جدید همیشه ممکن نیست. اما بسیاری با قالب‌بندی جدید نمایش E3 سونی هنوز هم مخالف‌اند. آن‌ها امیدوارند که سونی برای سال آینده به شیوه‌ی قدیمی خود که به آن عادت کرده‌ایم و سونی در آن مهارت دارد، بازگردد. امیدواریم این شرکت از انتقادهایی که به آن در رابطه با شیوه‌ی نمایش دادن بازی‌هایشان در نمایشگاه وارد شده است، توجه کند.

منبع متن: gamefa