گاهی اوقات به سوالات یا بهتر بگویم به انتخاب‌هایی برمی‌خورید که هرگز جواب درست و کاملی برایشان وجود ندارد. سوالاتی از قبیل Xbox One یا PS4، Call of Duty یا Battlefield، رئال مادرید یا بارسلونا و سوالات مشابه که هرکس دلایل خودش را برای برتر دانستن گزینه مورد علاقه خود را دارد. در حوزه فوتبال […]

گاهی اوقات به سوالات یا بهتر بگویم به انتخاب‌هایی برمی‌خورید که هرگز جواب درست و کاملی برایشان وجود ندارد. سوالاتی از قبیل Xbox One یا PS4، Call of Duty یا Battlefield، رئال مادرید یا بارسلونا و سوالات مشابه که هرکس دلایل خودش را برای برتر دانستن گزینه مورد علاقه خود را دارد. در حوزه فوتبال مثلا، هیچگاه نخواهید توانست یک طرفدار لیورپول را متقاعد کنید که منچستریونایتد باشگاه بزرگتری است و برعکس این قضیه نیز صادق است. در حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز، طرفداران مایکروسافت دلایل خود را برای برتر دانستن Xbox One دارند و کسانی که با کنسول سونی بزرگ شده‌اند نیز انحصاری‌های آن را ترجیح می‌دهند. در هر حوزه‌ای که وارد شوید، اعم از موسیقی، سینما، تکنولوژی و غیره و غیره با چنین قیاس‌هایی رو به رو خواهید شد که همگی هم شرایطی مشابه دارند. همان‌طور که طرفداران لامبورگینی هرگز به برتری فراری اعتراف نخواهند کرد، همان‌طور که طرفداران ۵۰ Cent همیشه او را برتر از امینم می‌دانند و شاید همان‌طور که یک طرفدار سامسونگ هیچگاه یک گوشی iOS‍‌ای را در دست نخواهد گرفت. در تمام این موارد، در وهله اول این سلیقه است که گزینه درست را انتخاب می‌کند و در درجات بعدی هم شاید بتوان رکن‌هایی چون خاطرات و شرایط محیطی را به عنوان عامل چنین تعصباتی معرفی کرد.

در عین حال، کمتر کسی با مقایسه میان Need for Speed و FIFA رو به رو خواهد شد! اگر می‌خواهید ببینید کدام یک بیشتر طرفدار دارد باید FIFA را با PES مقایسه کنید و بین طرفداران NFS، Forza و Gran Turismo هم دعوا راه بیندازید! هر سبک با هم سبک خودش مقایسه می‌شود، قیاسی بین بهترین‌ها و موضوع مقاله امروز هم همین است، از میان بهترین شخصیت‌های مخفی‌کاری کدام یک بهتر است؟ قبل از اینکه حتی مقاله را شروع کنیم به صورت غیر مستقیم به این نکته اشاره کردیم که هیچ جواب قطعی وجود نخواهد داشت. هر کاراکتر طرفداران خودش را دارد بنابراین واژه “بهتر” نمی‌تواند کلمه صحیحی باشد. در این مقاله قصد داریم بهترین کاراکترهایی که دنیای Stealth به خود دیده است را معرفی کرده و در مورد آن‌ها صحبت کنیم، پیشینه‌شان را بررسی کنیم و توانایی‌هایشان را با یک دیگر مقایسه کنیم.

قبل از هرچیز، اجازه دهید ژانر Stealth را به صورت خلاصه توضیح دهیم. اصولا مخفی کاری یا Stealth یک ژانر دوم برای بازی‌های این سبکی محسوب می‌شود، در واقع یک زیرسبک به شمار می‌‎رود. زیرسبکِ ژانرهای اصلی مانند اکشن، نقش آفرینی و یا ماجرایی. از عناصر Stealth این روزها در بازی‌های پرشماری استفاده می‌شود اما لزوما این بازی‌ها جزو بازی‌های مخفی‌کاری به شمار نمی‌روند. اصولا بازی‌های مخفی کاری به بازی‌هایی گفته می‌شود که بر اساس مخفی ماندن طراحی شده‌اند. در این بازی‌ها بازیکن معمولا آزادی بیشتری برای طراحی استراتژی و تاکتیک مورد نظر خود دارد، چالش‌های متفاوتی را تجربه می‌کند و مسیرهای متنوعی برای نفوذ به تشکیلات دشمن را در مقابل خود می‌بیند. از میان بازی‌های مخفی‌کاری مختلف، احتمالا محصول Hideo Kojima، یعنی Metal Gear Solid را بتوان از اصلی‌ترین عوامل محبوبیت بازی‌های این سبکی در صنعت گیم دانست. اگر هر کدام از نسخه‌های این مجموعه را بازی کنید، متوجه می‌شوید که با تعریف داده شده کاملا مطابقت دارند. بازی‌های دیگری نیز در بازار حاضر هستند که از برخی عناصر مخفی‌کاری استفاده می‌کنند اما نمی‌توان آن‌ها را Stealth دانست. معمولا بازی‌های یوبی‌سافت جزو این دسته از بازی‌ها هستند.

حالا که به حد کافی درباره این سبک یا بهتر است بگوییم زیرسبک، می‌دانیم بهتر است بحث اصلی را آغاز کنیم. همان‌طور که همه شما هم مطلع هستید، بازی‌های Stealth زیادی در بازار وجود دارند و شاید خیلی از این بازی‌ها نیز کیفیت مطلوبی داشته باشند، اما واقعا چند کاراکتر مخفی‌کاری هستند که بتوانند به عنوان نمادهای این ژانر شناخته شوند؟ مطمئنا تعدادشان زیاد نیست. یکی از شخصیت‌هایی که طی چند سال اخیر توانسته نظر افراد زیادی را جلب کند شخصیت بتمن در سری Batman Arkham یا همان بروس وین است. بروس وین از سلاح‌های گرم استفاده نمی‌کند و بیشتر به توانایی‌های رزمی خودش متکی است. او خیلی خوب پرواز می‌کند، روی ساختمان‌ها می‌پرد، از تکنولوژی‌های به روز استفاده می‌کند و در نهایت برای دشمنانش به مانند یک کابوس است. لباسی سیاه رنگ به تن دارد که او را در شب‌های تاریک ترسناک‌تر از همیشه جلوه می‌دهد. مطمئنا به دفعات متعدد با لشگری از دشمنان رو به رو شده‌اید و در نقش بروس وین همه را نقش بر زمین کرده‌اید. به طور کلی نسخه‌های مختلف Batman را می‌توان هم به صورت مخفی‌کاری پیش برد و هم به صورت اکشن. با توجه به مسلح بودن برخی از دشمنان شما به هر حال لازم است که از المان‌های مخفی‌کاری بازی استفاده کنید. شوالیه گاتهام تجهیزات مختلفی دارد که می‌توانند استفاده زیادی برای افرادی که قصد مخفی ماندن را دارند داشته باشند. بتمن در واقع برای دولت یا پلیس کار نمی‌کند، برخی از اقداماتش نیز مغایر با قوانین پلیس‌هاست با این وجود وی به خوبی عدالت را ایجاد می‌کند. بتمن از تمام ثروت، تجهیزات و توانایی‌هایش در جهت رفاه مردم شهرش استفاده می‌کند. تا جایی که ممکن است کسی را نمی‌کشد و بیشتر سعی می‌کند خلافکاران را پشت میله‌های زندان بیندازد. برخلاف دیگر شخصیت‌هایی که در ادامه این مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، بتمن را احتمالا تمام آدم‌هایی که روی این کره خاکی زندگی می‌کنند، می‌‍شناسند. حضور او به بازی‌های ویدئویی محدود نمی‌شود، بتمن را در کمیک‌ها، انیمیشن‌ها و فیلم‌ها نیز دیده‌ایم. لیست دشمنان بروس وین خیلی بلند بالاتر از لیست دوستانش است. از توانایی‌های قابل توجه وی می‌توان به انعطاف بدنی فوق‌العاده‌اش، توانایی‌های ذهنی‌اش و همچنین سرعت و چابکی‌اش اشاره کرد. دیگر شخصیتی که این روزها – قطعا نه به اندازه بروس وین – طرفدارانی برای خود دست و پا کرده است Garrett است. شخصیت اصلی عنوان Thief اگرچه طرفداران کم‌شماری دارد اما به هر حال یک کاراکتر مطرح دنیای Stealth است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. گذشته وی آنقدر مبهم است که به قول خودش در تمام زندگی‌اش یک روح بوده است. پدر و مادر وی هر دو مرده‌اند و اسمی هم از آن‌ها هیچکس ندارد. حتی دلیل مرگ آن‌ها نیز مشخص نیست. Garrett که حدودا ۳۰ ساله است در همان کودکی از یتیم‌خانه‌ای که در آن سکونت داشت پا به فرار می‌گذارد و به زندگی در خیابان‌ها روی می‌آورد. Garrett نیز به مانند هر انسان دیگری استعدادهای خاصی دارد. خبر خوب این است که او خیلی زود استعدادش را کشف می‌کند و خبر بد این است که استعدادش دزدی کردن از مردم است! Garrett به مرور به تقویت مهارت‌هایش در دزدی می‌پردازد. لباس، تجهیزات و سلاح‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کند نیز ساخته دست خودش هستند. Garrett می‌گوید که هرگز برای چیزی، پول نداده است! طبق حرف‌های خودش، او ابتدا برای زنده ماندن دزدی کرده و سپس برای دزدی کردن زنده مانده است. در واقع این تنها کاری است که گرت بلد است. او به خوبی می‌تواند در تاریکی پنهان شود در حدی که کلا در بین جمعیت نامرئی به نظر برسد. او می‌تواند طوری حرکت کند که هیچ صدایی شنیده نشود. وی خیلی خوب یک محیط را آنالیز کرده و جای وسایل باارزش را پیدا می‌کند. او همچنین به خوبی می‌تواند از هر محیطی بالا برود که طبیعتا از خصیصه‌های هر دزد ماهری به شمار می‌رود. Garrett قطعا یک انسان شریف نیست و در عین حال نمی‌توان وی را یک شخصیت منفی دانست. نکته جالب راجع به اسم این شخصیت است که شاید برای خیلی‌ها سوال باشد. طبیعتا آن “گرت” که ما می‌شناسیم بدین شکل نوشته نمی‌شود. Garrett در واقع یک اسم انگلیسی قدیمی است که ریشه‌اش به دو اسم Gerard و Gerald برمی‌گردد. او قوانین خاص خودش را دارد که به آن‌ها پایبند است. به هیچ‌کس اعتماد نمی‌کند، تنها کار می‌کند و تنها زمانی که راهی برایش باقی نمانده است مرتکب قتل می‌شود. Erin دیگر شخصیت عنوان Thief است که به نوعی خواهر Garrett به شمار می‌آید. این دو البته بعدا راهشان جدا شده و Erin به یک آدمکش قرارداری تبدیل می‌شود. او حدودا ۱۰ سال از گرت کوچکتر است و قبلا نیز به وی خدمت می‌کرده است.

بازی Dishonored نیز که تاکنون دو نسخه از آن منتشر شده را باید جزو بازی‌های موفق این سبک طی این چند سال اخیر دانست. اصلی‌ترین شخصیت بازی Corvo Attano بوده که در نسخه اول ۳۹ سال و در نسخه دوم ۵۴ سال دارد. او را نیز می‌توان به عنوان یک شخصیت برجسته معرفی کرد، درست مثل Solid Snake که از Metal Gear Solid وی را شناختیم. دنیای مخفی‌کاری بزرگان دیگری چون Ezio و Altair را نیز به خود دیده است. با این وجود شاید هیچ کدام از شخصیت‌های مذکور را نتوان شناسنامه Stealth دانست. اگرچه کاراکترهایی چون Batman و Garrett یا شخصیت‌های Dishonored و Assassin’s Creed طرفداران خاص خود را داشته و توانایی‌های بالایی در مخفی ماندن از دید دشمنان را دارا هستند اما هرگز افراد اول این سبک به شمار نمی‌روند. اگر بخواهیم یک Top 3 از کاراکترهای دنیای مخفی کاری بنویسیم قطعا سه شخصیت Big Boss، Agent 47 و Sam Fisher در این رده بندی قرار خواهند گرفت که حالا با توجه به سلیقه هر فرد جایگاه این کاراکترها در این رتبه بندی متغیر است. بالاتر برخی دیگر از شخصیت‌های این سبک را به شما معرفی کردیم اما بحث اصلی بین این سه نفر است. از بین Fisher، ۴۷ و Snake کدام یک توانایی‌های بیشتری دارد؟ این سه چه تفاوت‌هایی نسبت به هم دارند؟ این همان موضوعی است که این مطلب روی آن تمرکز دارد. اولین باری که با مامور ۴۷ آشنا شدیم سال ۲۰۰۰ بود، جایی که یک بازی تحت عنوان Hitman: Codename 47 به بازار عرضه شد. طبق اطلاعاتی که در دست داریم وی در سال ۱۹۶۴ در کشور رومانی و در یک آسایشگاه به وجود آمده است. عبارت “متولد شده” نمی‌توان چندان عبارت درستی برای قاتل کچل داستان ما باشد چرا که او یک کلون ژنتیکی است و چهل و هفتمین محصول دکتر Ort – Meyer به شمار می‌رود. هدف از به وجود آوردن مامور ۴۷، ساختن یک قاتل بی‌رحم، وفادار و مطیع بوده است. از سن ۵ سالگی تا ۷ سالگی، مامور ۴۷ یک شخصیت ساکت و ضداجتماعی بوده است. همان‌طور که در بازی‌های منتشر شده با حضور این کاراکتر واضح است، مامور ۴۷ خیلی کم حرف می‌زند. مامور ۴۷ بعدا از آسایشگاه فرار کرده و توانایی‌هایش توجه ICA را به خود جلب می‌کند و بعد از گذراندن یک سری امتحان، به این سازمان می‌پیوندد.

شخصیت اصلی Metal Gear Solid 1، Metal Gear Solid 3 و Metal Gear Solid 5 کسی نیست جز Big Boss. اسم واقعی وی John است اما با اسم Jack نیز مورد خطاب واقع شده است. در میان حدودا ۱۰ لقبی که این شخصیت به انحصار خود درآورده است احتمالا Naked Snake و Vic Boss القاب معروف‌تری به شمار می‌آیند. البته خیلی‌ها نیز او را Snake صدا می‌زنند. مردی که متولد سال ۱۹۳۵ است، ملیتی آمریکایی داشته و به فرماندهی نیروهای ویژه و مزدور شهرت دارد. وی همچنین موسس واحد نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده تحت عنوان FOXHOUND بوده است. رزومه‌ای که بیگ باس برای خود ساخته است او را تبدیل به یک افسانه در بازی‌های رایانه‌ای کرده است. اولین حضور او در ارتش به سال ۱۹۵۰ برمی‌گردد، جایی که او به عنوان شاگرد The Boss ( طرفداران MGS با این شخصیت آشنایی کافی دارند ) در جنگ کره حاضر شد. بیگ باس بیشتر مهارت‌های خود را مدیون آموخته‌های The Boss است. اسنیک به خوبی چندین زبان زنده دنیا را بلد بوده و از مهارت‌های نظامی‌ای چون جاسوسی، بقا و استفاده از انواع مواد منجفره برخوردار است. طرفداران فرنچایز Metal Gear Solid خیلی خوب این شخصیت را می‌شناسند و در تمامی ماجراجویی‌هایش با وی همراه بوده‌اند.

سرباز کهنه‌کار و پرافتخار نیروی ویژه ارتش ایالات متحده، مامور شبه نظامی و جاسوس CIA، یکی از اعضای Third Echelon و همچنین از فرماندهان واحد Fourth Echelon کسی نیست جز Sam Fisher. همانند دو همتای دیگرش در این مقاله، هیچ اطلاعاتی از پدر و مادر سم در هیچ پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده است و تنها می‌دانیم که این دو نفر در قید حیات نیستند. خبری از هیچ برادر و خواهری هم نیست، وی تنها افراد زندگی‌اش همسرش و دخترش هستند که همسرش نیز بر اثر سرطان در سال ۲۰۰۰ جان باخته است. متولد آوریل ۱۹۵۷ است و از معروف‌ترین القابش می‌توان به Postman و Panther اشاره کرد. پدر سم فیشر نیز یکی از افسران CIA بوده که در مسکو در طول جنگ سرد فعالیت داشته است. از کودکی سم اطلاعات کمی در دسترس است، در حدی که تنها می‌دانیم پس از مرگ پدر و مادرش به مدرسه نظامی رفته و البته او در بحث علوم سیاسی تخصص بالایی دارد. ازدواج وی با Regan Burns که در آن دوران یک تحلیلگر رمز عضو NSA به شمار می‌رفت در یک پایگاه نظامی در کشور آلمان صورت گرفت. لازم به ذکر است که این دو پس از سه سال از هم جدا شدند.

هر سه غول دنیای مخفی‌کاری، ترجیح می‌دهند ماموریت‌هایشان را به تنهایی انجام دهند. یکی از وجه اشتراک‌های بین این سه نفر، حضور آن‌ها در نقاط مختلف دنیا بوده است که البته اهداف Big Boss و Samuel Fisher کمی با اهداف Agent 47 متفاوت هستند. همچنین هر سه کاراکتر، به زبان‌های مختلفی تسلط کامل دارند. در حالی که سم و بیگ باس، حضور در واحدهای ویژه CIA را در کارنامه خود دارند، مامور ۴۷ برای یک شرکت قراردادی بین المللی کار می‌کند. وقتی بحث کشتن به وسط می‌آید، بیگ باس کمی مهربان‌تر است، سم و مامور ۴۷ خشن‌تر بوده و افراد بیشتری را در کل به قتل رسانده‌اند با این تفاوت که سم عموما این کار را برای کشورش انجام داده و مامور ۴۷ برای پول. شیوه کار سم و بیگ باس به هم نزدیک بوده و مامور ۴۷ کمی متفاوت عمل می‌کند، او بهتر از هر کسی می‌تواند یک فرد را در یک جای شلوغ به قتل برساند طوری که هیچ کس متوجه نشود! در یک میهمانی باشید یا یک پایگاه نظامی فرقی نمی‌کند، اگر مامور ۴۷ بخواهد شما را بمیرید پس می‌میرید! سم و بیگ باس بیشتر به انزوا تمایل دارند و کار خود را در تاریکی و سکوت انجام می‌دهند، جایی که تنها خودشان باشند و یک لشکر دشمن! البته راجع به Agent 47 باید گفت که او در نسخه Hitman Absolution کمی متفاوت و معقول‌تر به نظر می‌رسید، در حدی که یک دختر بچه را نجات داد و برخلاف دستور صادر شده، Diana Burnwood را نکشت. او که به جای Diana Burnwood دستان خود را به خون Benjamin Travis آغشته کرده بود، در نهایت پاداش کارش را از Diana دریافت کرد. اندینگ Hitman Absolution در واقع به ما می‌گفت که او به ICA بازگشته است. خدمات بیگ باس و سم اما برای CIA غیرقابل انکار هستند. دو ماموری که تقریبا هرکاری که بخواهید را می‌توانند برایتان انجام دهند، اگر می‌خواهید یک دانشمند اهل شوروی را نجات دهید، کافیست بیگ باس ( با اسم رمزی Naked Snake در این عملیات ) را به روسیه بفرستید، اگر به دنبال فردی می‌گردید که به عنوان یک مامور مخفی به یک سازمان خلافکاری پا بگذارد و همه اسرار آن‌ها را افشا کند، کسی را بهتر از سم فیشر ( اشاره به نسخه Double Agent ) پیدا نخواهید کرد. او حتی آنقدر کارش را بلد است که از رئیس باند را از زندان فراری می‌دهد و اعتمادش را جلب می‌کند. دقیقا در همین نقطه است که سم تفاوت‌های خود را با بیگ باس بروز می‌دهد. Sam Fisher در حالت کلی تنها با دخترش سارا فیشر مهربان است ولی یک قاتل نیست. در Double Agent سم با توجه به شرایط روحی‌اش، دقیقا تبدیل به یک قاتل می‌شود. چیزی که او را تبدیل به شخصیتی متعادل‌تر از مامور ۴۷، اما خشن تر از بیگ باس می‌کند. اما وجه اشتراک میان Big Boss و Agent 47 این است که هر دو کسانی را ازدست داده‌اند که به آن‌ها نزدیک بوده‌اند، این در حالی است که اگر Regan را فاکتور بگیریم، سم هنوز عزیزانش را می‌تواند ملاقات کند. Big Boss مجبور به کشتن The Boss می‌شود، مامور ۴۷ نیز خرگوش مورد علاقه‌اش را از دست می‌دهد! اگر برایتان خنده‌دار است لازم است که این نکته را متذکر شوم که مرگ خرگوشی که ۴۷ در سنین کودکی با او بازی می‌کرد، تنها موردی است که سبب گریه ۴۷ شده است. سم نیز در ظاهر در نسخه Double Agent دخترش را در اثر یک سانحه تصادف از دست داده بود اما در نسخه بعدی – که Splinter Cell Conviction باشد – متوجه می‌شود که سارا زنده است و به او دروغ گفته‌اند. دیگر شخص به سم، Victor Coste است که در نسخه Blacklist به شدت مجروح شد اما در نهایت زنده ماند. البته سم نیز بهترین دوست خود یعنی Lambert را از دست می‌دهد اما در قیاس با بیگ باس و مامور ۴۷، به نظر شرایط سم کمی بهتر است.

هم قاتل مامور ۴۷، هم سم و هم بیگ باس توانایی‌های زیادی در مبارزات تن به تن دارند. علاوه بر توانایی فوق‌العاده آن‌ها از استفاده از محیط و همچنین چابکی و انعطاف‌پذیری بالا، مهارت‌های دیگری هم دارند. از بیگ باس شروع می‌کنیم، کسی که لقب بهترین سرباز قرن بیستم را به خود اختصاص داده است. فیزیک بدنی این شخصیت عالی است، سرعت حرکات او در مبارزات تن به تن خیره کننده بوده و همچنین یک تیرانداز کم‌نظیر است. کسی که در واقع یک جاسوس، مزدور و نیروی ویژه CIA است می‌تواند از عهده عملیات‌های پوششی و تخریبی به بهترین شکل ممکن برآید. بیگ باس علاوه بر هوش بالایی که دارد، از تجربه کافی برخوردار بوده و از دوران جوانی در میدان جنگ حضور داشته است. به لحاظ فیزیکی، Big Boss حجیم‌تر از دو رقیبش است. Big Boss یک مامور کامل بوده و تقریبا هیچ نقطه ضعفی ندارد. اولین مامور Third Echelon که به عملیات فرستاده شد نیز از لحاظ فیزیکی قابل ستایش است. در توضیحاتی که در مورد این مامور آمده است گفته شده که وی می‌تواند یک ورزشکار حرفه‌ای و آموزش دیده که حتی جلیقه ضد گلوله نیز به تن دارد را به راحتی ناک اوت کند. سم نسبت به Big Boss هم لاغرتر است و هم قد کوتاه‌تری داشته، اگرچه حتی با این اوصاف نیز فیزیکی فوق‌العاده دارد. سم استاد مبارزات تن به تن و پارکور است. مثل Big Boss توانایی‌های تیراندازی سم هم بی‌بدیلند و تاکتیک‌هایش در عملیات‌های مخفی حرف ندارند. سم احتمالا نسبت به Big Boss با توجه به رزومه‌اش مامور مخفی بهتری باشد اما Big Boss یک سرباز بی‌نظیر است. البته مقایسه این دو کار چندان ساده‌ای نیست، خصوصا اینکه توانایی‌های این دو تقریبا یکسان هستند. سرعت سم نیز یکی از ویژگی‌های قابل ستایش اوست. اگر Big Boss توانسته از یک شکنجه الکتریکی با ولتاژ ۱۰ میلیون زنده بیرون بیاید، سم نیز از دو سقوط هلیکوپتر جان سالم به در برده است. دقیقا مثل Big Boss، سم نیز از تجربه و دانش کافی نظامی برخوردار بوده و عملیات‌های مختلفی را در نقاط مختلف دنیا به چشم دیده است. سم فیشر نیز نقطه ضعف قابل توجهی ندارد. سبک مبارزه تن به تن سم Krav Maga نام دارد، سبکی که بیشتر روی ضدحمله تمرکز می‌کند. در مدح توانایی‌های تیراندازی او نیز باید گفت که سم قادر است ۴ نفر را در چهار نقطه مختلف در کمتر از چهار ثانیه هدشات کند! چیزی که البته شبیه به افسانه است. توانایی‌های ذهنی هیتمن او را از بقیه شخصیت‌ها متمایز می‌کند. او هم برخلاف ظاهرش استاد مبارزات دستی است و سبکش نیز MMA نام دارد، سبکی که تقریبا همه ما با آن آشنایی کافی داریم. انعطاف پذیری بدن هیتمن چیزی از دو رقیبش کم ندارد و علاوه بر این، او قادر است از تمام سلاح‌های روی کره زمین اعم از سرد و گرم، مواد منجفره و خلاصه هر چیزی که بتوان نام “سلاح” روی آن گذاشت، استفاده کند. در این حد که بدانید هیتمن می‌تواند حتی از نیزه و شمشیر هم به بهترین شکل ممکن بهره ببرد، کافیست. بهره هوشی قاتل شیک‌پوش دنیای گیم به شدت بالاست. وی تمامی آموزش‌های لازم را دیده است و از علم بالایی نیز برخوردار است. اطلاعات او راجع به آناتومی بدن، انواع سموم و اسلحه‌ها بسیار بالاست. بر اساس اطلاعاتی که در دست داریم، مامور ۴۷ می‌تواند همزمان با ۵ مامور آموزش دیده و ورزیده مبارزه کند و همه را نیز شکست دهد و حتی گردنشان را بشکند. از دیگر قابلیت‌های جالب این شخصیت می‌توان به حس‌های ۶ گانه‌اش اشاره کرد. مامور ۴۷ هرگز کنترلش را از دست نداده و تمرکزش به هم نمی‌ریزد. ۴۷ Agent نیز مثل سم و باس، نقطه ضعف چشمگیری ندارد.

جالب است بدانید که لقب Snake ( مار ) به دلیل مهارت بالای بیگ باس در مخفی‌کاری به وی داده شده است، البته این لقب به واحد Cobra که توسط The Boss تاسیس شد نیز خیلی نامربوط نیست. Big Boss قبل از آغاز هر عملیات، محیط را به بهترین شکل ممکن تجزیه و تحلیل می‌کند، از تله‌ها آگاه است و محیط عملیاتی را مثل کف دستش می‌شناسد. در سنین پایین‌تر، Big Boss کسی بود که حاضر بود جانش را برای کشورش فدا کند. البته بعد از اینکه مجبور به کشتن The Boss شد، روحیه میهن‌پرستی‌اش تا حد زیادی زیر سوال رفت. شاید حتی بیش از Big Boss، سم در میدان‌های نبرد بوده است. تقریبا هر جنگ جدی‌ای را که از سال ۱۹۸۰ به بعد در ذهنتان بیاورید فیشر در آن حضور داشته است. حدود ۲۰ سال را در میدان‌های نبرد مختلف گذرانده در حدی که همه آن‌ها قابل تایید نیستند. از خلیج فارس تا عراق، کویت، ایران، افغانستان و بگیرید تا برسید به کلمبیا، پاناما، روسیه و کره‌های شمالی و جنوبی. آلمان، ژاپن، چین و گرجستان سابق را نیز به این لیست اضافه کنید و حتی با اضافه کردن این کشورها نیز، باز هم نمی‌توان گفت که همه کشورهای محل خدمت وی را نام برده‌ایم. شگفت‌انگیز اینجاست که او نه تنها از تمام این آوردگاه‌ها زنده بیرون آمده، بلکه کارش را نیز به بهترین شکل ممکن انجام داده است. حتی خارج از محیط کار نیز سم زیاد حرف نمی‌زند و چندان اجتماعی نیست. در مورد شخصیت سم فیشر لازم است بدانید که او از آدم‌های دروغ‌گو، ترسو و کسانی که از قدرتشان سواستفاده می‌کنند متنفر است. از دیگر ویژگی‌های بارز او وفاداری‌اش به ایالات متحده و آژانس‌هایی است که برایشان کار می‌کند. مامور ۴۷ اما تفاوت‌های زیادی با دو نفر دیگر دارد. انجام کاری که به او محول شده همیشه اولویت اول است و اگر مجبور باشد انسان‌های بی‌گناه را نیز قربانی می‌کند. همیشه آرام حرف می‌زند و از کوره درنمی‌رود. مامور ۴۷ دقیقا یک گرگ در لباس گوسفند است، او هر وقت لازم باشد خود را هم‌رنگ جمعیت کرده و نقش دیگران را بازی می‌کند. از وضعیت مالی مامور ۴۷ طبیعتا چیزی نمی‌دانیم اما با توجه به قراردادهایی که به امضا می‌رساند، او باید یک شخص فوق‌العاده ثروتمند باشد. تا جایی که می‌دانیم او پول‌هایش را برای چیزهای خاصی مصرف نمی‌کند و مخارجش به غذا و لباس و موارد این چنینی محدود می‌شوند. مامور ۴۷ مهارت‌هایش را همیشه تمرین می‌کند و به همین خاطر او همواره فرم مناسبی دارد. مامور ۴۷ همچنین یک راننده فوق‌العاده است و در مهندسی مکانیک نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وقتی درباره این سه نفر صحبت کنیم شاید به این فکر بیفتید که آیا داریم در مورد سه انسان صحبت می‌کنیم یا سه روح؟! دوست داشته باشید یا نداشته باشید، این سه کاراکتر احتمالا بهترین کاراکترهای دنیای مخفی‌کاری در بازی‌ها هستند. شخصیت‌های دیگری مثل Ezio Auditore، James Bond و خیلی‌‎های دیگر شاید بتوانند طرفداران زیادی برای خود دست و پا کنند اما نه قدمت این سه شخصیت را دارند و نه اقتدارشان را. طی سال‌هایی که صنعت گیم پیشرفت روزافزون داشته همواره این سه نفر اعتبار خود را به ثبت رسانده و حاضر بوده‌اند. همه طرفداران سبک Stealth با این شخصیت‌ها خاطره دارند و هیچ شکی در آن نیست. شاید بتوانید طرفدار یکی باشید اما فکر نمی‌کنم قادر باشید که دو نفر دیگر را زیر سوال ببرید. طرفدار هر کدام باشید، دو نفر دیگر قابل ستایش و تقدیرند. سه شخصیتی که توانایی‌های منحصر به فردشان چیزی بیش از یک انسان از آن‌ها ساخته است. در حالی که مامور ۴۷ یک قاتل قراردادی است، سم فیشر را شاید بتوان بهترین جاسوس قرن دانست و Big Boss نیز لقب بهترین سرباز قرن بیست را همیشه با خود خواهد داشت. هر سه نفر در مبارزات تن به تن نیز سبک خاص خود را دارند، Big Boss از سبک CQC استفاده می‌کند، فیشر از Krav Maga و هیتمن نیز استاد سبک Martial Arts است. کارنامه هر سه نفر به قدری درخشان است که بیشتر به افسانه شباهت دارند و واقعا هم هستند. شاید وجود چنین افرادی در دنیای واقعی کمی دور از تصورات باشد اما اینجا صنعت بازی است و بیایید از “بازی‌”ها، نهایت لذت را ببریم. در حالی که مامور ۴۷ شاید بهترین قاتلی باشد که دنیا به خود دیده است، سم فیشر یک جاسوس بی‌نظیر است و اسنیک نیز در چندین واحد ویژه ارتش آمریکا و سازمان اطلاعاتی این کشور خدمت کرده است. با تمام این توضیحات حالا در پایان مقاله شاید این سوال برایتان ایجاد شود که از بین این سه نفر کدام بهتر هستند؟ کدام یک برتری‌هایشان نسبت به رقیبانشان بیشتر است؟ و در نهایت از یک مبارزه سه نفره، کدام یک زنده خارج می‌شود؟

منبع متن: gamefa