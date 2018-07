طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده است که کاربران در بازی Spyro Reignited Trilogy، قادر خواهند بود تا بین موسیقی‌های جدید و قدیمی، حق انتخاب داشته باشند. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید. تا دو ماه دیگر، مجموعه خاطرانگیز و ارزش‌مند Spyro Reignited Trilogy عرضه خواهد شد که سه […]

طبق جدیدترین اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به تازگی اعلام شده است که کاربران در بازی Spyro Reignited Trilogy، قادر خواهند بود تا بین موسیقی‌های جدید و قدیمی، حق انتخاب داشته باشند. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

تا دو ماه دیگر، مجموعه خاطرانگیز و ارزش‌مند Spyro Reignited Trilogy عرضه خواهد شد که سه نسخه اول این بازی یعنی عناوین Spyro the Dragon، Spyro: Year of the Dragon و Spyro 2: Ripto’s Rage را در خود گنجانده و قرار است تا ما شاهد یک بازسازی فوق العاده باشیم. وضوح و کیفیت تصاویر در Spyro Reignited Trilogy افزایش داشته اما معیارها و ارکان‌های اصلی گیم پلی این بازی، مثل سال‌های پیش بدون تغییر باقی مانده تا همان حس قبلی قدیمی به کاربران القا شوند و لذت گیم پلی افزایش یابد.

حال به تازگی استودیو سازنده بازی یعنی Toys for Bob، اعلام کرده است که کاربران قادر هستند تا بین موسیقی‌های قدیمی و جدید بازی، حق انتخاب داشته باشند. در همان سال‌های اول عرضه این بازی، وظیفه ساخت قطعات موسیقی‌های آن بر عهده یکی از اعضای گروه پلیس (The Police) یعنی استوارت کاپلند (Stewart Copeland) بود که توانست با گنجاندن آثار خود در این بازی، یک تجربه دل نشین را در دسترس کاربران قرار دهد.

حال با توجه به ساخت بازی Spyro Reignited Trilogy، سازندگان آن تصمیم گرفتند تا چند قطعه موسیقی جدید را در این مجموعه بازسازی شده طراحی کنند تا از تکراری شدن حس و حال گیم پلی بازی، جلوگیری شود. به همین علت باز هم از استوارت کاپلند کمک گرفته تا وی بتواند موسیقی‌های جدید را طراحی کند. اما در کنار این موسیقی‌های جدید، همان قطعات شیرین قدیمی هم در بازی حضور خواهند داشت و کاربران قادر خواهند بود تا در هر زمان که میل داشتند، به بخش اصلی بازی یا منو رفته و از میان موسیقی‌های جدید و قدیمی، یکی را انتخاب کنند و بازی خود را ادامه دهند. از موسیقی‌های جدید این بازی، می‌توان به قطعه Tiger Train اشاره کرد.

استوارت کاپلند که حال برای باری دیگر وظیفه ساخت موسیقی‌های این مجموعه جدید را به عهده گرفته است، نسبت به این موضوع ابراز رضایت کرد:

با ساخت موسیقی‌های جدید Spyro Reignited Trilogy، یک حس قدیمی به من منتقل می‌شود که بسیار لذت بخش و خاطرانگیز است. ۲۰ سال پیش، نسبت به اشتیاق بازیکنان نسبت به این بازی و شور و شوق آنان، بسیار خوشحال بودم و از این همه محبوبیت لذت می‌بردم. حال دوباره این فرصت پیش آمده تا به سال‌های قدیمی بازگردم و موسیقی‌های جدیدی را برای Spyro Reignited Trilogy بسازم.

مجموعه مورد انتظار Spyro Reignited Trilogy، در تاریخ ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۷ مصادف با ۲۱ سپتامبر سال ۲۰۱۸، برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa