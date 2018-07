جدول فروش هفتگی بریتانیا | یک بار دیگر Crash Bandicoot

در تازه‌ترین نتایج به دست آمده از جدول فروش هفتگی بریتانیا مشخص شده که CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY یک بار دیگر موفق به کسب رتبه نخست این جدول شده و به عنوان پرفروش‌ترین بازی هفته در بریتانیا انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از جدول فروش هفتگی بریتانیا در هفته متهی به بیست و یکم […]

در تازه‌ترین نتایج به دست آمده از جدول فروش هفتگی بریتانیا مشخص شده که CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY یک بار دیگر موفق به کسب رتبه نخست این جدول شده و به عنوان پرفروش‌ترین بازی هفته در بریتانیا انتخاب شده است.

نتایج به دست آمده از جدول فروش هفتگی بریتانیا در هفته متهی به بیست و یکم جولای ۲۰۱۸ مشخص می‌کند که عنوان CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY بار دیگر موفق به کسب رتبه نخست این جدول شده است. این بازی در حال حاضر بیش از یک سال است که در بازار عرضه شده و اخیرا سالگرد یک سالگی خود را جشن گرفته اما با این وجود هم هنوز محبوب است و پس از عرضه روی پلتفرم‌های جدید برای هفته‌های متوالی در صدر این جدول جا خوش می‌کند طوری که هیچ عنوان دیگری توانایی رقابت با آن را ندارد. این عنوان با صدر نشینی در فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته در بریتانیا، برای چهارمین بار متوالی موفق به کسب این جایگاه با ارزش شده است.

این در حالی است که LEGO THE INCREDIBLES در دومین هفته عرضه خود همچنان در رتبه دوم باقی مانده است. اما پس از این دو بازی که تغییری نسبت به هفته گذشته نداشتند، به لطف تخفیف‌هایی که فروشگاه آمازون بر پا کرد و همینطور باندل‌های سخت افزاری که عرضه شدند، بازی‌های انحصاری مایکروسافت توانستند به خوبی خودشان را در این جدول بالا بشکند. بنابراین شکی نیست که هفته گذشته هفته بسیار خوبی برای مایکروسافت و بازی‌هایش بود طوری که برخی از بازی‌های کنسول نسل هشتمی این شرکت یعنی ایکس‌باکس وان پس از این که از جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته خارج شده بودند، موفق به قرار گرفتن در جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته شدند که از این جمله می‌توان به SEA OF THIEVES رده سومی و یا MINECRAFT: XBOX EDITION رده چهارمی اشاره کرد.

در میانه جدول ۱۰ بازی پرفروش هفته، نام یک بازی جدید از Sega به اسم SONIC MANIA PLUS را می‌بینیم و در رتبه ششم هم یک بار دیگر یکی از بازی‌های انحصاری ایکس‌باکس وان را می‌بینیم که FORZA HORIZON 3 نام دارد. پس از آن نیز GOD OF WAR قرار گرفته که دو پله نسبت به هفته گذشته سقوط کرده و در رتبه هفتم قرار گرفته است. THE CREW 2 هم که هفته گذشته خیلی زود از جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته خارج شده بود، این هفته با سه پله صعود نسبت به هفته قبل به جایگاه هشتم رسید. جایگاه نهم نیز این هفته به FIFA 18 رسید که سقوطی سه پله‌ای از هفته گذشته تا به امروز تجربه کرده است. جایگاه دهم نیز این هفته به یک بازی انحصاری دیگر رسیده که این بار نوبت به نینتندو است. این بازی MARIO KART 8 DELUXE نام دارد که نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و این هفته به عنوان تنها نماینده نینتندو در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته تمام کننده بررسی ما از ۱۰ بازی پرفروش هفته منتهی به بیست و یکم جولای در بریتانیا شده است.

اما در این جا به بررسی نکاتی پیرامون SEA OF THIEVES می‌پردازیم. این بازی به عنوان پرفروش‌ترین بازی انحصاری ایکس‌باکس وان در هفته گذشته توانست به فروش بسیار خوبی دست پیدا کند که آن را بار دیگر به جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته بازگرداند. حال انتظار می‌رود که پس از عرضه بزرگ‌ترین بسته گسترش دهنده این بازی که در تاریخ ۳۱ جولای عرضه می‌شود، این بازی همچنان به فروش خوب خود ادامه دهد و رتبه‌های خوبی در هفته‌های آینده در این جدول کسب کند. این به‌روزرسانی که Cursed Sails نام دارد، به صورت رایگان برای نسخه‌های ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی این بازی عرضه خواهد شد. برخی از تغییراتی که به‌روزرسانی به همراه دارد شامل چند دشمن جدید، یک کشتی جدید و یک سیستم قبیله‌ای جدید می‌شود که Alliances نام دارد.

اما از این موضوع که بگذریم می‌رسیم به پلتفرم‌های نسل هشتمی و تعداد نمایندگان هر کدام در این جدول. این هفته قصد دارم که این بخش را به دو صورت برای شما گزارش کنم؛ بخش اول، تعداد نمایندگان هر کنسول در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته و بخش دوم نیز تعداد نمایندگان هر کنسول در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته. در بخش اول،‌ می‌بینیم که مایکروسافت با داشتن سه نماینده در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته عملکرد بهتری نسبت به سونی و نینتندو داشته و بدین ترتیب این دو شرکت (سونی و نینتندو) نیز هر کدام با داشتن تنها یک نماینده در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته مشترکا در جایگاه دوم قرار گرفتند. اما در بخش دوم و در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته نیز، می‌بینیم که مایکروسافت چهار نماینده، سونی نیز چهار نماینده و نینتندو با داشتن ده نماینده به کار خود در این هفته پایان دادند تا در بخش دوم نینتندو در رتبه اول، سونی و مایکروسافت نیز مشترکا در رتبه دوم قرار بگیرند.

جدول فروش این هفته هم مانند هفته‌های گذشته نواسانات زیادی داشت که ابتدا به بدترین عملکردها و بیشترین سقوط‌ها در این جدول می‌پردازیم. در این بخش در ابتدا نام MARIO TENNIS ACES به چشم می‌خورد که نسبت به هفته گذشته خود پنج پله سقوط داشته و پس از آن نیز JURASSIC WORLD: EVOLUTION رده چهاردمی را می‌بینیم که هفت پله سقوط کرده است. اما شاید دو مورد از بدترین عملکردهای هفته گذشته به OCTOPATH TRAVELER و CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER برسد که هر کدام سیزده پله سقوط داشته‌اند و به ترتیب در جایگاه شانزدهم و هفدهم قرار گرفتند. OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION نیز با سقوط یازده پله‌ای عملکرد بسیار بدی داشت و SPLATOON 2 هم با قرار گرفتن در رتبه بیست و هفتم و ثبت هفت پله سقوط نسبت به هفته گذشته جزو بدترین عملکردهای هفته گذشته قرار گرفت. پس از آن نیز FALLOUT 4 رده بیست و هشتمی را می‌بینیم که هفته گذشته در جایگاه سیزدهم قرار داشت. THE ELDER SCROLLS ONLINE و MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR نیز هر کدام هشت پله سقوط داشتند و این هفته به ترتیب در رتبه‌های سی‌ام و سی و هشتم قرار گرفتند. DETROIT: BECOME HUMAN نیز با پانزده پله سقوط نسبت به هفته گذشته جزو بدترین سقوط‌های هفته گذشته بود و با این که هفته‌ها عملکرد خوبی از خود نشان داد، استارت روند نزولی خود را خیلی تند شروع کرد. و همینطور THE SIMS 4 رده چهلمی هم با چهارده پله سقوط به این رتبه دست پیدا کرد و دقیقا لب مرز ایستاد.

یکی از نکات قابل توجه در بین بازی‌های سقوط کرده GRAND THEFT AUTO V بود که از رتبه پانزدهم در هفته گذشته، این هفته با سه پله سقوط به جایگاه هجدهم رسید. این شاید بدترین رتبه این بازی در سال‌های اخیر باشد. همانطور که می‌دانید این بازی در سال ۲۰۱۳ عرضه شد و با این وجود همیشه در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته قرار داشته و اکثر اوقات هم در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته مشاهده شده اما چند هفته‌ای است که فروشش افت کرده و کم کم در حال پایین آمدن در این جدول است. باید ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و این که آیا این بازی می‌تواند باز هم به روزهای خوب خود بازگردد و در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته قرار بگیرد یا خیر. تنها زمان مشخص کننده این موضوع است.

بهترین عملکردهای این هفته را هم CALL OF DUTY: WWII رده یازدهمی با شش پله صعود، PLAYSTATION VR WORLDS رده بیست و یکمی با هفده پله صعود و همینطور THE CREW 2 رده هشتمی و PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS رده بیست و دومی هر کدام با سه پله صعود، به نام خود ثبت کردند.

در این بین به جز SEA OF THIEVES، MINECRAFT: XBOX EDITION و FORZA HORIZON 3 بازی‌های دیگری نیز بودند که موفق شدند یک بار دیگر به جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته بازگردند که از این جمله می‌توان به عناوینی نظیر THE LAST OF US: REMASTERED رده بیست و ششمی و JUST DANCE 2018 رده سی و دومی و همچنین LEGO WORLDS رده سی و نهمی اشاره کرد. این در حالی است که تنها بازی جدید این هفته هم SONIC MANIA PLUS بود که همانطور که پیش تر اشاره شد، توانست در رتبه پنجم قرار بگیرد.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شاهد لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته بریتانیا در کنار پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم باشید. این نکته را هم باید به خاطر داشته باشید که نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است بنابراین آمار نهایی با نتایج ذکر شده متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته بریتانیا

هفته قبل این هفته نام بازی ناشر ۱ ۱ CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY ACTIVISION ۲ ۲ LEGO THE INCREDIBLES WARNER BROS. INTERACTIVE ۳ SEA OF THIEVES MICROSOFT ۴ MINECRAFT: XBOX EDITION MICROSOFT ۵ SONIC MANIA PLUS SEGA ۶ FORZA HORIZON 3 MICROSOFT ۵ ۷ GOD OF WAR SONY COMPUTER ENT. ۱۱ ۸ THE CREW 2 UBISOFT ۶ ۹ FIFA 18 EA SPORTS ۱۰ ۱۰ MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO

لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa