همان‌طور که می‌دانید، عنوان No Man’s Sky در آگوست سال 2016 برروی پلتفرم‌های PS4 و PC عرضه شد و به دلیل فقدان کافی محتوا مورد انتقاد قرار گرفت. از آن زمان بازی رشد بسیاری کرده و این هفته نیز آپدیت جدیدی دریافت خواهد کرد که بخش چند‌نفره واقعی را در افزونه No Man’s Sky Next به بازی اضافه خواهد کرد. یکی از مشکلات بازی این بود بعضی از بازیکنان حس می‌کردند قول محتوای بیشتری به آن‌ها داده شده است. مدیریت Sony در آن زمان اعلام کرد که استراتژی روابط عمومی "خوب نبوده است."

اکنون به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GameSpot، یکی از عوامل و چهره‌های اصلی No Man’s Sky یعنی آقای "شاون موری" (Sean Murray) پیامی را خطاب به جامعه بازیکنان منتشر کرده که در آن می گوید از "اشتباهات" خود در روند توسعه بازی آگاه است.

"در حالی که من نمی‌توانستم بیشتر از این به تیم‌مان افتخار کنم، من شخصا مرتکب اشتباهاتی شدم. می‌توانم تمام روز درباره چیزهایی که من شخصا تغییر دادم صحبت کنم. بدون شک یکی از پشیمانی‌های من عدم ارتباط با جامعه بازیکنان در هنگام عرضه بازی به دلیل جو خاص ایجاد شده در آن زمان، است."

"موری" گفت که تیم ساخت بازی در Hello Studios قصد تمرکز برروی "توسعه چیزها فراتر از کلمات" را داشته که شاید همین بخشی از مشکل بوده باشد. هم‌چنین وی اشاره کرد Hello Games استودیو بسیار کوچکی است؛ و هیچ‌ زمانی وجود نداشته که بیشتر از 15 نفر برروی توسعه بازی کار کنند.

No Man’s Sky NEXT که امروز تا ساعاتی دیگر عرضه خواهد شد، آخرین آپدیت رایگان این بازی علمی‌تخیلی خواهد بود. این آپدیت روند آپدیت‌های قبلی نظیر Foundation ،Pathfinder و Atlas Rises را دنبال خواهد کرد.

به نظر می‌رسد بازی همچنان به صورت فوق‌العاده‌ای محبوب باقی مانده چرا که "موری" اعلام کرد در روز عرضه آپدیت Atlas Rises، نزدیک به 1 میلیون نفر بازی را تجربه کرده‌اند. طبق گفته‌های "موری" هر کسی که این افزونه را دریافت کرده به صورت متوسط 45 ساعت مشغول به بازی بوده است؛ در حالی که 20 درصد از بازیکنان به 100 ساعت رسیده‌اند و 5 درصد از مرز 1000 ساعت رد شده‌اند. در مجموع، تاکنون مردم بیش از 200 میلیون ساعت از وقت خود را صرف تجربه No Man’s Sky کرده‌اند.

"یک روز امیدوارم به نقطه‌ای برسم که احساس کنم No Man’s Sly "تمام‌شده" ولی خوشبختانه هنوز کارهای بسیاری برای انجام‌دادن وجود دارد. کارکردن برروی افزونه NEXT برای ما مهم بود، ولی می‌دانم که این پایان مسیر نیست. می‌دانیم که این ماجراجویی در کنار یکدیگر می‌تواند بسیار بهتر و مفرح‌تر باشد."

عنوان No Man’s Sky هم‌اکنون برای کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC در دسترس است.

