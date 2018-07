شنیده‌های اخیر حاکی از آن است که ممکن است عنوان Halo Infinite از سرویس خوب Xbox Play Anywhere پشتیبانی نکند. شما با استفاده از سرویس Xbox Play Anywhere می‌توانید با خرید فقط یک نسخه از بازی، به انجام آن روی همه‌ی پلتفرم های مایکروسافت، یعنی Xbox و ویندوز بپردازید.

صفحه‌ی این عنوان در وب‌سایت Xbox قابلیت "Xbox Play Anywhere" را به عنوان سرویس های پشتیبانی شده در این بازی لیست نکرده است و این موضوع باعث شده است که برخی بر این باور باشند که این بازی شوتر sci-fi از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، شرکت مایکروسافت اخیرا بیانیه‌ای در این مورد منتشر کرده است. البته این بیانه پاسخ این مسئله را روشن نمی‌کند بلکه شاید حتی سوالات بیشتری نیز ایجاد می‌نماید.

نماینده‌ای از مایکروسافت در این باره به گیم اسپات گفت: "Halo Infinite برای هر دو پلتفرم ویندوز و Xbox در حال توسعه است. استودیو بدون هیچ عجله‌ای سعی در ساخت بهترین Halo را دارد و ما هر وقت که آمادگی داشته باشیم اطلاعات بیشتر از بازی به اشتراک می‌گذاریم."

چیزی که ما در نمایش E3 از Halo Infinite دیدیم فقط یک دموی تکنیکی از موتور ساخت بازی، یعنی Slipspace بوده است. هدف از نمایش این موتور این بوده که نشان دهد چه چیز‌هایی در Halo Infinite ممکن است و قصد آن نشان دادن وضیعت فعلی بازی نبوده است. می‌توان گفت هنوز با عرضه Halo Infinite فاصله بسیار داریم و با توجه به اینکه سه سال از عرضه Halo 5 می‌‌گذرد این موضوع ناراحت کننده است.

و چون که با عرضه‌ی این عنوان فاصله زیادی داریم،‌ طبیعی است که مایکروسافت هنوز تصمیم نهایی را راجع به روش‌های عرضه این عنوان و Xbox Play Anywhere نگرفته باشد. چیزی که در مورد بیانیه‌ی مایکروسافت جالب است این نکته می‌باشد که در مورد پلتفرم‌های مقصد این عنوان از واژه‌ی "Xbox" به جای "Xbox One" استفاده شده است. شایعاتی وجود دارند که شاید این بازی تا زمان عرضه کنسول بعدی مایکروسافت منتشر نشود که در این صورت نوع انتخاب کلمات در این بیانیه‌ از این شایعه پشتیبانی می‌کند. البته از سوی دیگر در وبسایت Xbox این عنوان برای Xbox one لیست شده است.

چند روز پیش نیز 343 Industries اعلام نمود که علاقه‌ای به ساخت مود Battle Royal برای این عنوان ندارد.

منبع متن: pardisgame