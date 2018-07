کار ساخت Shadow of The Tomb Raider به پایان رسید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، طبق اعلامیه‌ی توسعه‌دهنده Eidos Montreal، عنوان Shadow of the Tomb Raider گلد شده‌ است، بدین معنا که توسعه‌ی آن تکمیل شده و آماده است برای تولید انبوه.

Shadow of the Tomb Raider در تاریخ ۲۳ شهریور برای PlayStation 4، XBOX ONE و PC منتشر می‌شود. می‌توانید تریلر گیم‌پلی ۱۰ دقیقه‌ای آن را در اینجا تماشا کنید.

در زیر می‌توانید مروری کلی بر روی بازی، که در صفحه استیم آن منتشر شده، بخوانید:

درمورد بازی

لحظات هویت‌دهنده به لارا کرافت (Lara Croft) را تجربه کنید در حینی که او تبدیل می‌شود به Tomb Raider. در Shadow of the Tomb Raider، لارا باید بر یک جنگل مرگ‌بار چیره شود، بر مقبره‌های وحشتناک غلبه یابد و در طول تاریک‌ترین زمان عمرش استقامت به خرج دهد. همینطور که او سعی می‌کند دنیا را از یک الهام مایایی نجات دهد، لارا نهایتا تبدیل می‌شود به Tomb Raiderای که سرنوشتش است.

ویژگی‌های کلیدی

در مرگ‌بارترین مکان بر روی زمین پیشرفت کرده و زنده بمانید: بر یک جنگل بی‌رحم تسلط یابید تا زنده بمانید. محیط‌های زیر‌آبی کاوش کنید پر از شکاف‌ها و سیستم‌های تونلی عمیق.

با جنگل یکی شوید: در شرایطی که سلاح ندارید و تعداد دشمن زیاد است، لارا باید از جنگل سودمندانه استفاده کند. مانند یک پلنگ ناگهانی ضربه زده و ناپدید شود، از گل و لای برای استتار استفاده کند و ذره‌ذره بذر ترس را در دل دشمنان بکارد تا هرج‌ومرج ایجاد کند.

مقبره‌های تاریک و بی‌رحم کشف کنید: مقبره‌ها حتی از گذشته نیز ترسناک‌تر هستند، چراکه برای رسیدن به آن‌ها به تکنیک‌های پیمایشی و میان‌بر زنی پیشرفته نیاز دارید و همین که وارد آن‌ها شوید با معماهای مرگ‌بار روبه‌رو خواهید شد.

تاریخ‌هایی زنده افشا کنید: شهری پنهان را کشف کرده و در بزرگ‌ترین فضای کانونی که در بازی‌های Tomb Raider وجود دارد کاوش کنید.

