استودیو ایداس مونترئال با انتشار پیامی اعلام کرد که مراحل ساخت بازی Shadow of The Tomb Raider به اتمام رسید.

همان‌طور که‌ می‌دانید قسمت جدید سری Tomb Raider که Shadow of The Tomb Raider دارد، توسط استودیوی ایداس مونترئال در دست ساخت قرار دارد. استودیوی کریستال داینامیکز بدلیل کار بروی بازی Avengers، این قسمت از سری را به دست استودیوی ایداس مونترئال سپرد. حال استودیوی ایداس مونترئال با انشار تصویری از تیم سازنده این عنوان در وب‌سایت توئیتر، اعلام که این بازی گلد شده و مراحل ساخت آن به اتمام رسیده است.

“بازی Shadow of The Tomb Raider گلد شد! لارا هم اکنون از استودیوی ایداس مونترئال که سخت بروی این بازی کار کرد خارج شده و در راه تولید است. بازی Shadow of the Tomb Raider در تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) برای کنسول‌‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی/استیم منتشر خواهد شد.”

گلد شدن عنوان Shadow of the Tomb Raider زمان خوبی برای استودیوی ایداس مونترئال است تا بروی باگ‌ها و مشکلات موجود در این عنوان کار کند و آن‌ها را برطرف سازد. اگر مشکل و یا باگی در بازی وجود داشته باشد، استودیوی ایداس مونترئال با منتشر ساختن بروزرسانی در روز نخست انتشار این عنوان، این مشکلات را برطرف می‌سازد.

بازی Shadow Of The Tomb Raider در تاریخ جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) توسط شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنبن گیمپلی ۱۰ دقیقه‌ای از این عنوان منتشر شده که در اینجا می‌توانید به تماشای آن بپردازید.

منبع متن: gamefa