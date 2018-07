با اینکه مراسم E3 امسال شرکت Sony نمایش‌های زیبا از عناوینی نظیر The Last of Us: Part 2 و Ghost of Tsushima را به همراه داشت، ولی نمایش و شیوه برگزاری آن کمی عجیب به نظر می‌رسید. مراسم دارای 2 سالن زنده بود، افراد حاضر در کنفرانس باید برای شرکت در کنفرانس و دیدن نمایش بازی‌ها سالن خود را عوض می‌کردند و در پخش آنلاین مراسم نیز برای دقایقی مشکلاتی به وجود آمد.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، "سیمون راتر" (Simon Rutter) مدیر اجرایی شعبه اروپا شرکت Sony در مصاحبه‌ای با Guardian گفته که قصد آن‌ها این بوده که مقداری درام به مراسم اضافه کنند و با استفاده از چیزهایی نظیر اجراهای زنده و شکل سالن‌ها، فضا و روح بازی‌ها را برای افراد حاضر در کنفرانس بازسازی کنند.

"به نظرم مراسم مخلوطی از چیزهای مختلف بود. افراد واقعا از خود بازی‌ها لذت بردند و از کیفیت چیزی که ما به نمایش گذاشتیم راضی بودند. همچنین عده‌ای از کاری که ما با ساختار خاص مراسم سعی در انجامش داشتیم حمایت کردند و عده‌ای نیز به تدارکات و سرعت انجام مراسم انتقاد داشتند. در 3 سال گذشته، ما سعی داشته‌ایم تا مقداری درام به نمایش‌ها‌ی‌مان اضافه کنیم تا آن‌ها را تبدیل به ارائه‌هایی بهتر و ساده‌تر کنیم. ما سعی کردیم تا اتمسفر و روح بازی‌ها را نیز به خوبی به نمایش بگذاریم. "

همچنین وی به انتقادات وارده بر Sony به خاطر فقدان محتوای جدید در کنفرانس پاسخ داد و گفت که توسعه بازی‌ها بسیار زمان‌بر بوده و نمی‌توان همیشه با انبوهی از عناوین مختلف و گوناگون طرفداران را سورپرایز کرد.

"بعضی از پوشش‌های مراسم امسال به نبود محتوای جدید به اندازه کافی انتقاد داشتند که دلیل آن را معرفی بعضی از عناوین هنگامی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند، می‌دانستند. بعضی از این معرفی‌های زودهنگام به دلیل ترس از لورفتن بازی‌ها است و اینکه سازنده نتواند آن طور که باید و می‌خواهد بازی را معرفی کند. ولی در کل تمایل به معرفی‌های جدید باید با واقعیت زمان و سرمایه موردنیاز برای تولید هم‌خوانی داشته باشند: مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک بازی به صورت کامل توسعه یافته و عرضه شود."

نظر شما در مورد صحبت‌های آقای "راتر" چیست؟ آیا شما نیز جزو منتقدان شیوه اجرای مراسم امسال Sony هستید و یا لذت برده و آن را دوست داشتید؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame