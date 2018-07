اگرچه گیم‌پلی بازی Sekiro: Shadows Die Twice برای نخستین بار در کنفرانس E3 2018 به نمایش گذاشته شد اما در این تریلر، شاهد جزییات زیادی از گیم‌پلی به مانند سطح مهارت‌ها، آیتم‌ها و یا حتی سیستم پیشرفت بازی نبوده‌ایم. حال به نظر می‌رسد استودیوی فرام سافتور طی رویداد PSX جنوب شرق آسیا که در ماه اوت […]

اگرچه گیم‌پلی بازی Sekiro: Shadows Die Twice برای نخستین بار در کنفرانس E3 2018 به نمایش گذاشته شد اما در این تریلر، شاهد جزییات زیادی از گیم‌پلی به مانند سطح مهارت‌ها، آیتم‌ها و یا حتی سیستم پیشرفت بازی نبوده‌ایم. حال به نظر می‌رسد استودیوی فرام سافتور طی رویداد PSX جنوب شرق آسیا که در ماه اوت برگزار می‌شود، به نمایش کاملی از این بازی خواهد پرداخت.

رویداد PSX جنوب شرق آسیا ( PSX Southeast) در تاریخ شنبه ۲۷ الی کیشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ (۱۸ الی ۱۹ اوت ۲۰۱۸) در بانکوک تایلند برگزار می‌شود و به تازگی وب‌سایت پلی‌استیشن آسیا بازی Sekiro: Shadows Die Twice را در لیست بازی‌های حاضر در این رویداد لیست کرده است.

وب‌سایت Sirusgaming ضمن اعلام این خبر به این نکته اشاره کرد که استودیوی فرام سافتور برنامه ویژه‌ای برای حضور در این کنفرانس تدارک دیده و نمایش منحصر بفرد و کاملی از گیم‌پلی بازی Sekiro: Shadows Die Twice را شاهد خواهیم بود.

در حال حاضر اکتیویژن و استودیوی فرام سافتور، هیچ کدام به این موضوع اشاره ای نکرده‌اند که آیا Sekiro: Shadows Die Twice در نمایشگاه Gamescom نیز حضور خواهد داشت یاخیر اما از آن‌جایی که Gamescom چند روز دیرتر از PSX جنوب شرق آسیا برگزار می‌شود، ممکن است فرام‌سافتور همان دمو را در Gamescom نیز دوباره به نمایش بگذارد یا شاید در این رویداد برای اولین بار بازی‌بازان قادر به تجربه‌ی این بازی باشند.

بازی Sekiro: Shadows Die Twice هنوز رازهای پنهان زیادی در خود داشته و اطلاعات زیادی وجود دارند که به دنبال جزییات بیشتری از آن‌ها هستیم. با توجه به این‌که Sekiro: Shadows Die Twice با سایر بازی‌های ساخته شده توسط استودیوی فرام‌سافتور متفاوت است، بسیاری از بازی‌بازان نگران این موضوع هستند که Sekiro: Shadows Die Twice بازی مورد نظر آن‌ها و تجربه‌ای که به دنبالش هستند، نباشد.

Sekiro: Shadows Die Twice در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۹ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa