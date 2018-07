به تازگی به‌روزرسانی بزرگی برای No Man’s Sky منتشر شده است که شامل بازنگری کلی در بسیاری از بخش‌های بازی می‌شود. این به‌روزرسانی ویژگی‌ها و تغییرات بسیاری که طرفداران از زمان انتشار بازی در سال ۲۰۱۶ منتظر آن بوده‌اند را به همراه دارد. به نظر می‌رسد این ویژگی‌های جدید به اندازه‌ی کافی هیجان انگیز هستند که […]

به تازگی به‌روزرسانی بزرگی برای No Man’s Sky منتشر شده است که شامل بازنگری کلی در بسیاری از بخش‌های بازی می‌شود. این به‌روزرسانی ویژگی‌ها و تغییرات بسیاری که طرفداران از زمان انتشار بازی در سال ۲۰۱۶ منتظر آن بوده‌اند را به همراه دارد. به نظر می‌رسد این ویژگی‌های جدید به اندازه‌ی کافی هیجان انگیز هستند که طرفداران را مجاب به خرید No Man’s Sky کرده است؛ به طوری که هم اکنون بازی در صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین استیم (Steam) قرار دارد.

NEXT بزرگترین به‌روزرسانی No Man’s Sky تا به امروز می‌باشد. پس تعجبی ندارد که بسیاری از بازیکنان پس از عرضه‌ی این به‌روزرسانی به خرید بازی علاقه‌مند شده‌اند. اکنون که در حال نگارش این مطلب هستیم، No Man’s Sky با ۵۰ درصد تخفیف و با قیمت ۲۹٫۹۹ دلار برروی استیم به فروش می‌رسد. پس اگر شما هم به تجربه‌ی این عنوان علاقه‌مند هستید، مطمئنا هم اکنون بهترین زمان برای خرید آن است. با این تغییرات و قیمت مناسب No Man’s Sky، این بازی موفق شده تا بالاتر از عناوینی نظیر PlayerUnknown’s Battlegrounds و نسخه پیش خرید Monster Hunter: World، در صدر پرفروش‌ترین عناوین استیم قرار بگیرید.

با عرضه‌ی به‌روزرسانی NEXT، عنوان No Man’s Sky با بازخورد‌های بسیار مثبتی از سوی کاربران رو به رو شده است. با این حال بازی فاصله‌ی بسیاری تا از بین بردن بازخورد‌های منفی زمان انتشار دارد.

بنابر گفته‌ی هلو گیمز (Hello Games) برای ارتباط هر چه بهتر بازیکنان با No Man’s Sky، این عنوان به صورت هفتگی محتوا و رویداد‌های جدیدی دریافت می‌کند و در آینده به‌روزرسانی‌های بزرگ دیگری برای آن منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد که پس از ایجاد این تغییرات عظیم در هسته‌ی مرکزی No Man’s Sky، طرفداران دلیلی برای بازگشت به بازی و تجربه‌ی دوباره‌ی آن خواهند داشت.

No Man’s Sky هم اکنون در دسترس کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی قرار دارد.

منبع متن: gamefa