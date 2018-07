یک باندل جدید برای کنسول نینتندو سوییچ در دسترس قرار گرفت

شرکت نینتندو امروز را با یک خبر خوب برای هواداران کنسول سوییچ شروع کرده است. این شرکت یک باندل جدید معرفی کرده است که به شما اجازه می‌دهد در کنار خود کنسول یکی از بسته‌های Nintendo Labo: Starter Kit یا Nintendo Labo: Robot kit را با قیمتی کمتر از قیمت معمول تهیه کنید. این باندل […]

شرکت نینتندو امروز را با یک خبر خوب برای هواداران کنسول سوییچ شروع کرده است. این شرکت یک باندل جدید معرفی کرده است که به شما اجازه می‌دهد در کنار خود کنسول یکی از بسته‌های Nintendo Labo: Starter Kit یا Nintendo Labo: Robot kit را با قیمتی کمتر از قیمت معمول تهیه کنید.

این باندل توسط شعبه‌ی آمریکای شرکت نینتندو معرفی شده است.

برای بازی کردن و اکتشاف به وسیله‌ی نینتندو سوییچ و Nintendo Labo آماده شوید. تا تاریخ ۲۹ ژوئیه تنها با پرداخت ۳۳۹٫۹۹ دلار یک عدد نینتندو سوییچ و یکی از بسته‌های Nintendo Labo: Variety Kit یا Nintendo Labo: Robot Kit را دریافت کنید. شعبه‌ی نینتندو آمریکا، ۲۴ ژوئیه‌ی ۲۰۱۸

این باندل که تنها در فروشگاه‌های Best Buy موجود می‌باشد، بسته به باندل انتخابی به خریدار بین ۳۰ تا ۴۰ دلار تخفیف می‌دهد. قیمت خود کنسول نینتندو سوییچ ۲۹۹٫۹۹ دلار بوده و دو بسته‌ی Nintendo Labo با قیمت‌‎های ۶۹٫۹۹ و ۷۹٫۹۹ دلار در دسترس می‌باشند.

این اولین باری است که در طول سال گذشته، شرکت نینتندو برای عرضه‌ی باندل‌های خود با فروشگاه Best Buy همکاری می‌کند. همچنین چند هفته پیش، شرکت نینتندو چندین باندل متفاوت از کنسول نینتندو سوییچ معرفی کرده بود. این باندل‌ها در کنار خود کنسول، یکی از بازی‌های Mario Kart 8 Deluxe، Splatoon 2، Super Mario Odyssey و یا The Legend of Zelda: Breath of the Wild را با قیمت ۳۲۹٫۹۹ دلار در اختیار خریداران قرار می‌داد.

تخفیف‌ها و باندل‌های معرفی شده در طول چند هفته‌ی گذشته، نشان می‌دهد که شرکت نینتندو رویکرد خود را نسبت به اعمال تخفیف و یا همکاری با فروشگاه‌های خاص تغییر داده است. امیدواریم در جریان این همکاری‌ها، شاهد تخفیفات بهتر و بیشتری باشیم.

