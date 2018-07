بازی DayZ در ابتدا کار خود را به عنوان یک ماد شروع کرد ولی موفق شد توجه زیادی را به دلیل طراحی خاصی که داشت، به خود جلب کند. این بازی شما را در جهانی خشن و بی‌رحم قرار می‌دهد که اکثر جمعیت آن به وسیله‌ی یک بیماری ویروسی و واگیردار کشته شده‌اند. در این بازی […]

بازی DayZ در ابتدا کار خود را به عنوان یک ماد شروع کرد ولی موفق شد توجه زیادی را به دلیل طراحی خاصی که داشت، به خود جلب کند. این بازی شما را در جهانی خشن و بی‌رحم قرار می‌دهد که اکثر جمعیت آن به وسیله‌ی یک بیماری ویروسی و واگیردار کشته شده‌اند. در این بازی تقابل با دیگر بازی‌بازان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ولی این به آن معنی نیست که شما مجبورید به مبارزه با یکدیگر بپردازید. فارغ از اینکه چه تصمیماتی می‌گیرید، هدف نهایی شما زنده ماندن است.

برای درک بهتر وضعیت بازی و شرایط توسعه‌ی آن، سایت Gamingbilt مصاحبه‌ای با تهیه کننده‌ی ارشد این بازی آقای یوجین هارتون (Eugen Harton) انجام داده است.

بازی DayZ چندین بار برروی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی تاخیر خورده است. آیا بازه‌ی زمانی دقیقی برای عرضه‌ی بازی تعیین شده است؟

شما تا چه میزان موفق به اضافه کردن قابلیت‌هایی که در طول چند سال اخیر وعده داده‌ بودید شده‌اید؟

ما باید منتظر عرضه‌ی زودهنگام کدام قابلیت‌ها در بازی باشیم؟

شما برای بهبود عملکرد بازی چه کارهایی انجام داده‎اید؟ با چه چالش‌هایی در استفاده از موتور بازی‌سازی برای ساخت این سبک از بازی‌ها مواجه شده‌اید؟

پاسخ کوتاهی برای این سوال وجود ندارد ولی در حقیقت افزایش کیفیت و بهبود اجرای بازی هدف اصلی ما برای ساخت و طراحی موتور گرافیکی جدید در کنار بازی DayZ بوده است.

در ابتدای توسعه‌ی مستقل بازی DayZ، استودیوی Bohemia Interactive چندین نسخه‌ی مختلف از موتور گرافیکی Real Virtuality در اختیار داشت. اگر بخواهیم دقیق‌تر صحبت کنیم نسخه‌ی اولیه موتور گرافیکی Arma 3، موتور گرافیکی RV استفاده شده در بازی Take on Helicopters، و نسخه‌ی قدیمی موتور گرافیکی RV که در Arma 2 استفاده شده بود در دسترس ما بود. همچنین شرکت ما برروی یک موتور گرافیکی جدید برای بازی Take on Mars کار می‌کرد.

نسخه‌ی اولیه‌ی بازی DayZ توسط موتور گرافیکی استفاده شده در بازی Take on Helicopters ساخته شد چرا که در آن زمان موتور گرافیکی RV در حال تغییراتی برای استفاده در Arma 3 بود. ما قصد داشتیم یک نسخه‌ی اولیه‌ی موفق از بازی DayZ را توسط موتور گرافیکی Take on Helicopters بسازیم و همان نسخه به عنوان نسخه‌ی دسترسی زودهنگام عرضه شد.

ما به سرعت به انتهای این تکنولوژی رسیدیم. برای افزایش کیفیت بازی DayZ و همچنین بازی‌های آینده‌ی شرکت Bohemia، ما دور هم نشستیم و به این فکر کردیم که در زمان ۵ تا ۱۰ سال آینده به چه چیزی نیاز خواهیم داشت. این زمانی بود که ما تصمیم گرفتیم یک تیم کاملا مجزا برای توسعه‌ی یک موتور گرافیکی جدید بر پایه‌ی موتور Enfusion تشکیل دهیم.

در طول ۴ سال توسعه‌ی DayZ و موتور گرافیکی Enfusion، ما موفق شدیم یک موتور گرافیکی کاملا ماجولار بسازیم که تقریبا تمامی بخش‌های آن از اول توسعه‌ی یافته بود. این در حالی بود که بخش‌های مفید موتور اولیه ( مانند قابلیت پردازش جهان‌های بزرگ و واقع‌گرایانه) باقی مانده و مشکلات آن به طور کامل رفع شده بود. حال ما به یک موتور گرافیکی قدرتمند دسترسی داریم که امکانات زیادی را دسترس ما قرار می‌دهد.

چالش و مشکلات ساخت یک موتور بازی‌سازی قدرتمند برای ساخت یک بازی در این سبک یکی از دلایلی است که شاهد بازی DayZ از سوی ما و یا هیچ شرکت دیگری نبوده‌ایم. ساخت یک بازی جهان‌باز چند‌نفره با حضور ۱۰۰ بازی‌باز و ۱۰۰۰ شخصیت کنترل شده توسط هوش مصنوعی یک چالش بسیار بزرگ است، اگرچه ما تجربه‌ی بسیاری در روند ساخت این بازی بدست آوردیم.