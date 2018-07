No Man’s Sky NEXT، به‌روزرسان رایگان و بسیار موردانتظار برای بازی، حال برروی تمامی پلتفرم‌ها در دسترس قرار گرفته است. در ادامه می‌توانید لیست محتویات عظیم این به‌روزرسان را که توسط سازنده بازی هلو گیمز (Hello Games) انتشار یافته را مشاهده کنید. این احتمالا بزرگ‌ترین به‌روزرسان بازی تا به این تاریخ است؛ با تغییراتی که […]

No Man’s Sky NEXT، به‌روزرسان رایگان و بسیار موردانتظار برای بازی، حال برروی تمامی پلتفرم‌ها در دسترس قرار گرفته است. در ادامه می‌توانید لیست محتویات عظیم این به‌روزرسان را که توسط سازنده بازی هلو گیمز (Hello Games) انتشار یافته را مشاهده کنید.

این احتمالا بزرگ‌ترین به‌روزرسان بازی تا به این تاریخ است؛ با تغییراتی که تمامی جنبه‌های بازی را دربر می‌گیرد. از ساخت و ساز و احداث پایگاه گرفته تا تغییراتی در زمینه گرافیک، صدا و موارد دیگر. البته بزرگ‌ترین ویژگی No Man’s Sky NEXT، اضافه کردن بخش چندنفره مناسب است که طرفداران از زمان انتشار بازی در سال ۲۰۱۶ میلادی خواهان آن بودند. همچنین No Man’s Sky NEXT برای اولین بار برروی پلتفرم اکس باکس وان نیز در دسترس قرار گرفته است.

در ادامه لیست کامل محتویات این به‌روزرسان را که توسط سازندگان ارائه شده مشاهده می‌کنید:

NEXT: معرفی به‌روزرسان ۱٫۵

به‌روزرسان No Man’s Sky NEXT یک تجربه کامل چندنفره به همراه ساخت و سازی تقریبا نامحدود، فرماندهی ناوگان، بهینه‌سازی گرافیک و مواردی دیگر را ارائه می‌دهد. این به‌روزرسان به مناسبت دومین سالگرد No Man’s Sky توسعه یافته و تغییرات فراوانی را شامل می‌شود. لطفا به‌روزرسان‌های بزرگ قبلی شامل Atlas Rises، Pathfinder و Foundation را در نظر داشته باشید. این قدم بعدی و بسیار مهمی در سفر ماست.

بخش چندنفره:

با گروه کوچکی از دوستانتان یک تیم تشکیل داده و با هم به جستجوی جهان بازی بپردازید و یا به مسافران تصادفی ملحق شوید.

برای زنده ماندن به دوستانتان کمک کنید و یا دیگران را شکار نمایید.

در مبارزات فضایی حماسی، همراه با دوستانتان و به عنوان یک دزد فضایی و یا یک جنگجو با دشمنان مبارزه کنید.

برای ساختن پایگاه‌ها و مزارع و شرکت در مسابقات رانندگی گرد هم آیید و خلاقیت خود را با دیگران، به صورت آنلاین به اشتراک بگذارید.

کهکشان را به تنهایی کاوش کرده و یا از ابتدای بازی و در طول بخش داستانی، با هم پیشرفت کنید.

دوستانتان را به جنگنده خود دعوت کنید و در چالش‌های Galactic Commission Station شرکت کنید.

با استفاده از هدست با بازیکنان دیگر در رایانه‌های شخصی ارتباط برقرار کنید یا از قابلیت چت استفاده کنید.

هنگام گشت و گذار در کهکشان به تنهایی، همچنان به تجربه خود در برخورد با سنگ‌های شناور عجیب ادامه دهید.

ارتباطات درگیرکننده:

با انتشار No Man’s Sky NEXT، هلو گیمز درنظر دارد تا اولین فصل از محتویات و رویدادهای جمعی را برگزار کند. این مورد برای تمامی بازیکنان رایگان بوده و نیازی به صرف پول نمی‌باشد. در ماموریت‌های جمعی شرکت کنید و پاداش‌ها و آیتم‌های شخصی‌سازی جدیدی را آزاد کنید.

وب‌سایت Galactic Atlas:

همراه با به‌روزرسان NEXT، وب‌سایتی جدید راه‌اندازی شده است که ما آن را Galactic Atlas می‌نامیم. این وب‌سایت به بخش‌های موردعلاقه کهکشان Euclid در No Man’s Sky پرداخته و با در نظر گرفتن بازخوردهای شما، به گسترش و بسط آن در طول زمان خواهد پرداخت.

احداث پایگاه:

حال می‌توانید پایگاه‌ها را در هر کجا و در هر سیاره‌ای، چه در کوهستان‌ها و چه در زیر آب احداث کنید.

صدها قطعه‌ی جدید برای ساخت پایگاه اضافه شده است تا بتوانید خلاقیت بیشتری از خود نشان دهید.

حال تلپورترها را می‌توانید در هر کجای سطح سیاره احداث کنید و منوی تلپورت‌ها نیز برای راحتی بیشتر بازسازی شده است.

محدودیت سایز و پیچیدگی پایگاه به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

بازیکنان می‌توانند چندین پایگاه در مناطق، سیاره‌ها و منظومه‌های مختلف داشته باشند.

دید سوم‌ شخص:

بازی به طور کامل هم از دید اول شخص و هم از دی سوم شخص قابل بازی است چه با پای پیاده باشید و چه در سفینه خودتان.

کنترل سفینه در هر دو دید ممکن شده است. همچنین می‌توانید با بازیکنان دیگر از طریق ژست‌های مختلف تعامل برقرار کنید.

شخصی‌سازی کارکترها:

یک Appearance Customiser در پایگاه و یا جنگنده خود احداث کنید و در آن به شخصی‌سازی ظاهر خود بپردازید.

در نقش یکی از پنج نژاد Gek، Vy’keen، Korvax، Traveller و Anomaly به تجربه بازی بپردازید.

بهبود دادن جنگنده‌ها:

یگانی از جنگنده‌ها را تشکیل داده و آن‌ها را ارتقا دهید.

هر کدام از این جنگنده‌ها قابلیت‌های ویژه‌ای در مبارزات، گشت و گذار، تجارت، صنعت و پشتیبانی دارند.

ناوهای خود را برای کامل کردن ماموریت‌های هم‌زمانِ یگان هدایت کنید.

یگان خود را برای کمک در نبردهای فضایی فرا خوانید و یا آن‌ها را برای جستجو در سیستم خاص تجهیز کنید.

ساخت و ساز و منابع:

تمام مواد هسته‌ای و منابع دوباره بازسازی شده و جهت واقع‌گرایی و سازگاری بیشتر دوباره متعادل‌سازی شده‌اند.

منابع سیاره‌ای با اقلام و آیتم‌های منحصر به فرد گسترش یافته است و بر اساس آب و هوا و شرایط زیستی سیاره طبقه‌بندی شده‌اند.

ساخت و ساز با اضافه شدن پالایشگاه‌های قابل احداث، عمق بیشتری یافته است. مواد خام را به اقلام با‌ارزش‌تر برای تولیدات و قطعات ساختمانی پیشرفته تبدیل کنید.

بهبودهای دوربین تجزیه و تحلیل:

منابع و محصولات پنهان در یک منطقه را با دوربین تجزیه و تحلیل به سرعت پیدا کنید.

با نشان کردن نقاط مورد علاقه خود، اهداف کوتاه‌مدتی را برای خود ایجاد کنید.

موقعیت مکانی دقیق خود را همراه با مختصات طول و عرض جغرافیایی مشاهده کنید.

ماموریت‌ها و ساختارها:

بخش افتتاحیه بازی مورد بازبینی قرار گرفته و المان‌ها داستانی جدید و ویژگی‌هایی پیشرفته از گیم‌پلی را به همراه مجموعه‌ای از ماموریت‌های جدید برای بازیکنانی که پایگاه دارند ارائه می‌دهد.

سفیران در ایستگاه‌های فضایی به اعضای رده‌بالای گره خود نشان‌ها و جوایزی اعطا می‌کنند.

تنوع ماموریت‌ها افزایش یافته و حال ماموریت‌هایی از قبیل عکاسی، تغذیه، حمله و دفاع با جنگنده، باستان‌شناسی و ماموریت‌های ویژه شکار در دسترس قرار گرفته‌اند.

بهبودهای گرافیکی:

بهبود چشمگیر جلوه‌های بصری به نحوی که سیاره‌ها حس زندگی بیشتری را منتقل می‌کنند.

بزرگی سیاره‌ها را با افزایش چشمگیر میدان دید، بیشتر احساس کنید.

پیشرفت‌های عمیق سیستم تولید سیاره‌ها باعث خلق محیط‌های بیگانه متنوع‌تر و ارائه کوه‌های مرتفع و سیستم‌های غارنوردی قابل کشتی‌رانی شده است.

ظاهر سطوح سیاره‌ها هنگامی که از مدار به آن‌ها نگاه می‌کنیم، جالب‌تر و نمایان‌تر شده است.

ظاهر جهان بازی با رنگ‌های گوناگون، جنگل‌های متراکم و درختان بلند و سیستم‌ها خالی و رهاشده، تنوع بیشتری به خود گرفته است.

سیستم Tessellation پویای جدید، نقشه‌های محیط را با جزئیات بالا و بدون تاثیر در عملکرد فنی بازی ارائه می‌دهد. Tessellation به زودی در تمامی پلتفرم‌هایی که قابلیت پشتیبانی از آن را داشته باشند، به صورت یکسان اعمال می‌شود.

طوفان‌های خطرناک با افکت‌های جدید زیست بومی، زیباتر از قبل به نظر می‌رسند.

جزئیات بیشتری به سفینه‌ها، NPCها و بافت‌های ساختمانی اضافه شده است.

حلقه‌های سیاره‌ای و جلوه‌های بصری بهبودیافته باعث خلق فضایی زیباتر از قبل شده است.

اقیانوس‌های وسیع را با جلوه‌های بصری بهبودیافته برای آب‌ها و محیط‌های اقلیمی جدید کاوش کنید.

ابرهای حجمی پویا باعث واقعی‌تر شدن جو سیارات شده است. افزایش کیفیت ابرها به زودی در تمامی پلتفرم‌ها اجرایی خواهد شد.

ایستگاه بازار فضایی:

در ایستگاه بازار فضایی بزرگ و جدید بازی، تمام اقلام موردنیاز خود برای گشت و گذار در فضا را خریداری کنید.

اکتشاف، جانوران و گیاهان:

برای به دست آوردن گنجینه‌های باستانی، خرابه‌های دفن شده را با استفاده از Terrain Manipulator یافته و حفر کنید.

با استفاده از Terrain Manipulator، ماژول‌های تکنولوژی دفن شده را یافته و اقلام تخریب شده را با استفاده از Blueprint Analyser به قطعات ساختمانی جدید تبدیل کنید.

بعضی جانوران به صورت گله‌ای تغذیه کرده و از خطر فرار می‌کنند.

جانوران حال با اشتیاق بیشتری به غذا واکنش نشان می‌دهند و در صورت غذا دادن به آن‌ها، شما را به عنوان دوست به حساب آورده و جانوران دیگر را نیز باخبر می‌کنند.

رفتارها و انیمیشن‌های Sentinel بهبود یافته است. بازیکنان می‌توانند در هنگام مبارزات موقعیت خود را حفظ کنند و یا از زمان رسیدن موج بعدی پشتیبانی برای فرار استفاده کرده و مکانی را برای مخفی شدن از اسکن ربات‌‌ها و جستجو‌گرها پیدا کنند.

Navigation Data را یافته و از آن برای تقویت Signal Booster جهت شناسایی سازه‌های سیاره‌ای استفاده کنید.

در مقابل تهدیدات جانوران و گیاهان جدید زنده بمانید. سعی کنید کاری به تخم‌ها نداشته باشید…

صدا:

صدای موجودات حال تنوع بیشتری دارد و صدای NPCها نیز برای سازگاری با انیمیشن‌های جدید، به‌روزرسانی شده است.

صداهای بیشتری از شخصیت بازیکن در طول تجربه بازی قابل شنیدن است.

صداهای مربوط به سفینه‌ها و مبارزات بهبود یافته است.

با اضافه چند قطعه موسیقی جدید که توسط پاول ویر (Paul Weir) آهنگسازی شده‌اند، موسیقی متن بازی گسترش یافته است.

بازی No Man’s Sky در حال حاضر برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و اکس باکس وان در دسترس است.

منبع متن: gamefa