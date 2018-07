بازی Close to the Sun، اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه خواهد شد

استودیوی مستقل و ایتالیایی Storm in a Teacup، حدود یک سال پیش و در جریان رویداد Gamescom 2017 از بازی جدید خود تحت عنوان Close to the Sun رونمایی کرد و پس از آن این بازی به یک سکوت خبری فرو رفت. بازی‌بازان زیادی به این بازی علاقه‌مند شدند که بیشتر به واسطه اتمسفر و […]

استودیوی مستقل و ایتالیایی Storm in a Teacup، حدود یک سال پیش و در جریان رویداد Gamescom 2017 از بازی جدید خود تحت عنوان Close to the Sun رونمایی کرد و پس از آن این بازی به یک سکوت خبری فرو رفت. بازی‌بازان زیادی به این بازی علاقه‌مند شدند که بیشتر به واسطه اتمسفر و ویژگی‌های زیبایش است و به همین دلیل مشتاقانه منتظر کسب اطلاعات بیشتری از این عنوان هستند.

اگر شما نیز در زمره چنین افرادی قرار می‌گیرید، خبر خوبی برایتان داریم چراکه استودیوی Storm in a Teacup رسماً اعلام کرده است که بازی Close to the Sun در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه و منتشر خواهد شد. علاوه بر این، این استودیوی ایتالیایی تائید کرده است که آن‌ها در رویداد Gamescom 2018 که حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد و شاهد نمایش جدیدی از این بازی خواهیم بود.

بازی Close to the Sun توسط موتور بازیسازی آنریل انجین ۴ (Unreal Engine 4) توسعه می‌یابد. بازی‌بازان در این عنوان، کنترل روزنامه‌نگاری به نام رُز (Rose) را بر عهده می‌گیرند که در کشتی مرموزی به دنبال خواهرش می‌گردد. از Close to the Sun با عنوان یک بازی «داستان محور» یاد می‌شود. آیا به این بازی علاقه دارید؟ لطفاً دیدگاه خود را در این باره با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa