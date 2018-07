شرکت Rockstar بسته گسترش دهنده After Hours را برای Grand Theft Auto Online منتشر کرده است و به مناسبت همین هم در نظر دارد که بازیکنان بدون داشتن اشتراک Playstation Plus و صرف هیچگونه پولی، تا تاریخ 15 مرداد این عنوان را تجربه کنند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، بسته گسترش دهنده After Hours دیروز عرضه شد که به بازیکنان این اجازه را می‌دهد که کلوب‌های شبانه خود را راه اندازی کنند. همچنین در این محتوای جدید شاهد برگشتن شخصیت کلاسیک Grand Theft Auto IV یعنی "گی تونی" هستیم. از امروز تا تاریخ 15 مرداد نسخه PS4 عنوان Grand Theft Auto Online را می‌توانید بدون داشتن اشتراک Playstation Plus تجربه کنید. این پیشنهاد جذاب توسط Rockstar شامل تمامی محتویات GTA Online به همراه بسته گسترش دهنده After Hours می‌شود. البته باید خاطر نشان کرد که برای دسترسی به محتویات آنلاین باید نسخه اصلی بازی را خریداری کرده باشید.

Grand Theft Auto Online: After Hours هم اکنون برای Xbox One ،PS4 و PC در دسترس می‌باشد.

منبع متن: pardisgame