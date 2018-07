Devil May Cry 5 ادامه‌ی یک سری حماسی است که هم اکنون در دست توسعه قرار دارد و به نظر می‌رسد این بازی در بسیاری از موارد با نسخه‌های پیشین تفاوت‌های داشته باشد. به تازگی ایتسونو (Itsuno) کارگردان و مت واکر (Matt Walker) تهیه کننده Devil May Cry 5 در مصاحبه‌ای با Dengeki Online جزییات جدیدی از […]

Devil May Cry 5 ادامه‌ی یک سری حماسی است که هم اکنون در دست توسعه قرار دارد و به نظر می‌رسد این بازی در بسیاری از موارد با نسخه‌های پیشین تفاوت‌های داشته باشد. به تازگی ایتسونو (Itsuno) کارگردان و مت واکر (Matt Walker) تهیه کننده Devil May Cry 5 در مصاحبه‌ای با Dengeki Online جزییات جدیدی از بازی به اشتراک گذاشتند و اعلام کردند که آن‌‌ها به دنبال ارائه تجربه‌ای عاطفی هستند. تجربه‌ای که بسیاری از بازیکنان را به گریه خواهد انداخت.

بنابر گفته‌ی ایتسونو، کار توسعه Devil May Cry 5 یک سال قبل از عرضه‌ی نسخه‌ ویژه‌ی Devil May Cry 4 شروع شده است. با این حساب می‌توان گفت حدود ۴ سال از توسعه‌ی Devil May Cry 5 می‌گذرد. این نسخه هنوز هم یک Devil May Cry کلاسیک محسوب می‌شود که بار دیگر شاهد المان‌های منحصر به فرد این سری در آن خواهیم بود.

در ادامه توسعه‌دهندگان به صحبت در مورد داستان بازی پرداختند و اعلام کردند که تمرکز اصلی داستان برروی Nero خواهد بود. بنابر گفته‌ی ایتسونو دو شخصیت قابل بازی دیگر هم نقشی بزرگ در داستان ایفا می‌کنند و باعث ایجاد “داستانی عاطفی” خواهند شد. ایتسونو می‌خواهد تا بازیکنان در طول داستان عاطفی بازی گریه کنند. موضوعی که مطمئنا کار آسانی برای Devil May Cry 5 نخواهد بود.

همچنین بخش‌های در تریلر معرفی و تصویر روی جلد بازی وجود دارد که از نظر داستانی بسیار حائز اهمیت هستند. به عنوان مثال، در کنار Nero و Dante شخصیت سوم بازی یعنی V سلاحی حمل نمی‌کند که دلیلی برای آن وجود دارد. به علاوه در سکانس مربوط به Dante دیدیم که او مسن‌تر شده و ریش‌ سفید رنگی دارد. حال بنابر گفته‌ی سازندگان دلیلی جالبی برای وجود این ریش سفید رنگ وجود دارد. و در آخر، در تریلر معرفی دیدیم که Nero نام Kyrie را فریاد می‌زند، اگرچه ایتسونو اشاره‌ای به دلیل این موضوع نکرد اما بنابر گفته‌ی او، برای آن اتفاق [فریاد‌های Nero] موضوع بسیاری جدی رخ داده است.

آخرین موضوع مورد بحث مربوط شخصیت همراه Nero یعنی Nico است. بنابر گفته‌ی ایتسونو، او سازنده‌ی بازوی مصنوعی Nero می‌باشد و به نظر می‌رسد که “دانشمندی دیوانه” است. ایتسونو می‌داند که طرفداران نسبت به این شخصیت کمی بدبین هستند اما از نظر او در پایان همگی عاشق او خواهند شد.

Devil May Cry 5 در تاریخ نامشخصی در سه ماه اول سال ۲۰۱۹ میلادی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa