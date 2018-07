اگرچه Devil May Cry 5 قرار است ادامه‌ای بر داستان نسخه‌های قدیمی این سری باشد اما سازندگان این بازی در تازه‌ترین اظهارات خود عنوان کرده‌اند به کاری که بازی DMC: Devil May Cry انجام داد افتخار کرده و از آن درس‌های زیادی گرفته‌اند که از آن‌ها در ساخت بازی Devil May Cry 5 استفاده خواهند کرد. اگر […]

اگرچه Devil May Cry 5 قرار است ادامه‌ای بر داستان نسخه‌های قدیمی این سری باشد اما سازندگان این بازی در تازه‌ترین اظهارات خود عنوان کرده‌اند به کاری که بازی DMC: Devil May Cry انجام داد افتخار کرده و از آن درس‌های زیادی گرفته‌اند که از آن‌ها در ساخت بازی Devil May Cry 5 استفاده خواهند کرد.

اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۲۰۱۳ بازی تحت عنوان DMC: Devil May Cry به بازار عرضه شد که تجربه‌ی متفاوتی از سری Devil May Cry را ارائه می‌داد. این بازی اگرچه طرفداران خاص خود را دار بود اما بسیاری از بازی‌بازان و طرفدارن قدیمی این سری را نا امید کرد. حال امسال و طی رویداد E3 2018 کپکام از نسخه‌ی جدید این سری با نام Devil May Cry 5 رونمایی کرد؛ عنوانی که قرار است دقیقاً ادامه‌ای بر نسخه‌ی چهارم این سری یعنی Devil May Cry 4 باشد.

شاید گمان کنید کپکام با عرضه Devil May Cry 5 به دنبال این است تا خاطرات بازی DMC را از ذهن هوادران پا کند اما جالب است بدانید سازندگان سری Devil May Cry یعنی استودیوی نینجا تئوری نظر متفاوتی نسبت به بازی DMC: Devil May Cry دارند. مت واکر، تهیه کننده‌ی بازی Devil May Cry 5، طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت VG247 اظهار داشت کپکام نسبت به کاری که بازی DMC: Devil May Cry انجام داد، بسیار افتخار می‌کند زیرا درس های زیادی از این بازی گرفته که از آن‌ها در ساخت بازی Devil May Cry 5 نیز استفاده خواهد کرد.

Devil May Cry 5 قطعاً عنوان محبوبی برای طرفداران قدیمی این سری خواهد بود. بسیاری از طرفداران از ما می‌خواستند تا ادامه‌ی داستان بازی DMC4 را بسازیم. اما بازی DMC برای کپکام و به خصوص استودیوی نینجا تئوری چیز کوچکی نیست. همه‌ی ما بازی DMC (بازی عرضه شده در سال ۲۰۱۳) را دوست داریم. هیدکی ایتسونو به صراحت اعلام کرده که DmC به مانند سایر نسخه‌های فرانچایز Devil May Cry برای وی اهمیت بسیار بالایی دارد و او به این نسخه افتخار می‌کند. آن بازی دنیای شگفت انگیزی داشت که خلق آن فقط توسط بهترین طراحان هنری نینجا تئوری امکان‌پذیر بود. به وسیله‌ی همکاری با استودیوی نینجا تئوری در ساخت بازی DMC چیزهای زیادی گرفتیم و امیدواریم درس‌هایی که آموختیم به نوعی مفید واقع شوند. حتی هیدکی ایتسونو بارها به من تاکید کرده که او هر آن‌چه که از کار بر‌روی DMC فرا گرفته است را به Devil May Cry 5 نیز منتقل خواهد کرد.

DMC علیرغم مشکلاتی که داشت اما بازی بسیار خوبی بود که متاسفانه کپکام فرصت کافی به آن نداد و حال به نظر می‌رسد پرونده‌ی داستانی آن بازی برای همیشه بسته شده است و باید ببنیم که کپکام در آینده چه سرنوشتی را برای سری Devil May Cry رقم خواهد زد.

Devil May Cry 5 سال ۲۰۱۹ برای کنسول‌های پلی‌استیشن۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

