Sonic Mania Plus در هفته اول عرضه خود در بریتانیا بیشترین فروش را روی نینتندو سوییچ داشته است

همانطور که انتظار می‌رفت عنوان Sonic Mania Plus روی کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ بیشتر از هر پلتفرم دیگری در بریتانیا موفق به فروش شده است. عناوین مختلف سری Sonic همواره بیشترین فروش را روی پلتفرم‌های نینتندو داشته‌اند به طوری که حتی Sonic and Sega All Stars Transformed نیز با وجودی که روی Wii U هم عرضه شده بود […]

همانطور که انتظار می‌رفت عنوان Sonic Mania Plus روی کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ بیشتر از هر پلتفرم دیگری در بریتانیا موفق به فروش شده است.

عناوین مختلف سری Sonic همواره بیشترین فروش را روی پلتفرم‌های نینتندو داشته‌اند به طوری که حتی Sonic and Sega All Stars Transformed نیز با وجودی که روی Wii U هم عرضه شده بود و این کنسول بسیار کنسول کم طرفداری بود، اما بیشترین فروش خود در بین سایر نسخه‌ها را روی آن تجربه کرد. پس با این اوصاف هیچ جای تعجبی نیست که ببینیم Sonic Mania Plus هم بیشترین فروش خود را روی آخرین کنسول نینتندو یعنی سوییچ به ثبت رسانده است.

البته این موفقیت در گرو مسائل مختلفی است که یکی از آن‌ها عملکرد بسیار خوب این بازی در اولین هفته فروش خود در جدول فروش هفتگی بریتانیا بوده است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که بازار بریتانیا از قدیم یکی از ضعیف‌ترین بازارهای نینتندو به حساب می‌آمده و بازی‌های آن با استقبال آنچنان زیادی مواجه نمی‌شده‌اند بنابراین می‌توان انتظار داشت که موفقیت Sonic Mania Plus روی سوییچ در کشورهای دیگر حتی بیشتر از این هم بوده باشد. همچنین نباید فراموش کرد که این بازی در بازار بریتانیا به این رکورد رسیده، جایی که همه انتظار دارند نسخه‌های دیگر این بازی به فروش بیشتری دست پیدا کنند که این طور نشده است.

اما جدای از آن شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که نسخه سوییچ این بازی دقیقا چقدر از نسخه‌های کنسولی آن بیشتر فروش کرده یا این که میزان فروش نسخه‌های دیگر این بازی چه میزان بوده است. طبق گزارشی که GamesIndustry منتشر کرده مشخص شده که ۵۲ درصد از کل فروش این بازی روی نینتندو سوییچ بوده است. نسخه پلی‌استیشن ۴ این بازی نیز با دارا بودن ۳۴ درصد کل فروش در رتبه دوم قرار گرفته و ایکس‌باکس وان هم با داشتن ۱۴ درصد از فروش کلی این بازی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

همانطور که گفته شد هیج جای تعجبی نیست که نسخه سوییچ این بازی موفق به فروش بیشتری شده باشد چرا که همواره همین اتفاق رخ داده و سایر نسخه‌های این سری عملکردی مشابه نسخه کنسول‌های نینتندو نداشته‌اند. از طرفی هم نینتندو و به خصوص سوییچ، همیشه بستر مناسبی برای این گونه بازی‌ها بوده‌اند و فرصت خودنمایی بیشتری نسبت به سایر پلتفرم‌ها در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. روند نینتندو در بریتانیا همواره آرام و ساکت اما دنباله دار انجام شده است و فروش بازی‌های این شرکت هیچ گاه از حرکت باز نایستاده. Sonic Mania Plus در حال حاضر برای همه پلتفرم‌های اصلی بازار یعنی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa