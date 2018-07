به تازگی دومین به‌روزرسان رایگان برای بسته الحاقی Mooncrash عنوان Prey منتشر شده است که محتویات بیشتری را به این گسترش‌دهنده اضافه می‌کند. عنوان Prey که وظیفه ساخت آن بر عهده استودیو آرکین (Arkane Studios) بود، ماه مه سال میلادی گذشته توسط بتزدا سافت‌ورکز (Bethesda Softworks) انتشار یافت و اولین بسته الحاقی آن نیز با […]

به تازگی دومین به‌روزرسان رایگان برای بسته الحاقی Mooncrash عنوان Prey منتشر شده است که محتویات بیشتری را به این گسترش‌دهنده اضافه می‌کند. عنوان Prey که وظیفه ساخت آن بر عهده استودیو آرکین (Arkane Studios) بود، ماه مه سال میلادی گذشته توسط بتزدا سافت‌ورکز (Bethesda Softworks) انتشار یافت و اولین بسته الحاقی آن نیز با هدف گسترش بازی، ماه گذشته انتشار یافت.

بعد از انتشار چندین تیزر و معرفی ماه به عنوان محور اصلی این بسته الحاقی، بتزدا در طول کنفرانس خود در دهم ژوئن در رویداد E3، به طور رسمی از Mooncrash رونمایی کرد و همان روز نیز این بسته الحاقی به عنوان یک گسترش‌دهنده پولی در دسترس قرار گرفت.

از آن زمان این بسته الحاقی با دو به‌روزرسان رایگان بیشتر نیز گسترش یافته است. جدیدترین به‌روزرسان آن که با نام Blue Moon شناخته می‌شود دیروز برروی تمامی پلتفرم‌های مقصد منتشر شد. این به‌روزرسان شامل پوسته‌هایی جدید برای سلاح‌های بازیکنان، اپراتورها و Mimics می‌شود و طبق گفته بتزدا در آینده نیز محتویات رایگان بیشتری از طریق به‌روزرسان برای Mooncrash عرضه خواهد شد. از جمله آن‌ها به‌روزرسان چندنفره Typhon Hunter می‌باشد که این تابستان منتشر می‌شود. آنه لویس (Anne Lewis) مدیر محتوی بتزدا در این زمینه توضیحات زیر را ارائه داد:

Prey: Mooncrash امروز دومین به‌روزرسان رایگان خود را دریافت کرد. در هر کدام از این به‌روزرسان‌ها شما پوسته‌هایی کاملا جدید برای سلاح‌ها، اپراتورها و Mimicها دریافت خواهید کرد و این تمام محتویات رایگان نخواهد بود؛ به زودی به‌روزرسان‌های دیگری برای Mooncrash عرضه خواهند شد. به‌روزرسان بعدی تا چند هفته آینده در دسترس قرار خواهد گرفت و به‌روزرسان موردانتظار Typhon Hunter نیز اواخر این تابستان عرضه خواهد شد.

در ادامه توییتی در مورد این به‌روزرسان را از اکانت رسمی بازی مشاهده می‌کنید:

دومین به‌روزرسان رایگان Mooncrash عرضه شد! تجربه خود را با پوسته‌های @wolfenstein و @TESOnline برای اپراتورها، سلاح‌های KASMA و کلاه‌های سطلی و فرفره‌ای برای حیوانات mimic خود، بهبود ببخشید. هنوز Prey را تجربه نکرده ولی خواهان تجربه آن هستید؟ در مورد Mooncrash کنجکاو هستید؟ نسخه Prey: Digital Deluxe را تهیه کنید تا صاحب هردو شوید!

توییت بالا از حساب توییتری Prey نشان می‌دهد که چه محتویاتی در به‌روزرسان Mooncrash ارائه شده است. پوسته‌های مختلفی برای اسلحه‌ها منتشر شده و بازیکنان می‌توانند از کلاه‌هایی مانند سطل و فرفره برای Mimicهای خود استفاده کنند. پوسته‌هایی نیز برای اپراتورهایی که به شما کمک می‌کنند منتشر شده که از دیگر بازی‌های بتزدا شامل Wolfenstein II: The New Colossus و The Elder Scrolls Online الهام گرفته‌اند.

شما می‌توانید این بسته الحاقی را به صورت جداگانه و با قیمت ۲۰ دلار تهیه کنید و یا آن را به عنوان بخشی از نسخه Prey Digital Deluxe و با قیمت ۴۰ دلار تهیه نمایید. عنوان Prey در حال حاضر برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و اکس باکس وان در دسترس می‌باشد.

منبع متن: gamefa