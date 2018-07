در آخرین روزهای ماه جولای هستیم و Microsoft هم طبق سنت همیشگی خود بازی‌های جدیدی را که در ماه بعد برای مشترکان طلایی سرویس Xbox Live در دسترس قرار می‌گیرند را معرفی کرد. قطعا می‌توان گفت که این ماه برای دارندگان کنسول‌های Xbox One و Xbox 360 یک ماه بسیار منحصر به فرد و عالی است، زیرا که می‌توانند 2 بازی بسیار جذاب را به رایگان دریافت کنند.

به گزارش پردیس گیم، دارندگان Xbox One می‌توانند در این ماه لذت رانندگی در فرانسه و ایتالیا را تجربه کنند، زیرا که آن‌ها می‌توانند به صورت رایگان عنوان جذاب ریسینگ Forza Horizon 2 را دریافت کنند. سپس هم اگر هوس شمشیر زنی و مبارزات باستانی در دلشان افتاد، می‌توانند در For Honor با وایکینگ‌ها یا سامورایی‌ها به مبارزه بپردازند و غرق در خون شوند.

علاوه بر آن اگر از دارندگان Xbox 360 باشید، می‌توانید در Dead Space 3 ترسناک‌ترین لحظات عمرتان را تجربه کنید و یا اینکه با شخصیت دوست داشتنی میکی موس و در بازی پلتفرمر Disney Epic Mickey 2: The Power of Two به یک ماجراجویی جالب بروید.

منبع متن: pardisgame