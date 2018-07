تعداد بازیکنان A Way Out از مرز 2.6 میلیون نفر گذشت؛ فروش بهتر از انتظارات EA

اندرو ویلسون به عنوان مدیر اجرایی شرکت EA، روز جاری طی جلسه‌ای با سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران برای گزارش مالی، خبرهایی عالی از بازی A Way Out به اشتراک گذاشت.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، ویلسون گفت بیش از 2.6 میلیون بازیکن بین ماه‌های آوریل و ژوئن، عنوان A Way Out را تجربه کردند. بلیک یورگنسن به عنوان رئیس مالی EA، در ادامه جلسه افزود فروش بازی (فیزیکی و دیجیتالی) در این نیمه از سال فراتر از انتظارات EA بود (در کنار Battlefield 1 و FIFA Online 3).

اگر با A Way Out به اندازه کافی آشنا نیستید، می‌توانید نقد و بررسی ما از آن را در این بخش مطالعه کنید. فروش بازی به سرعت به بیش از یک میلیون رسید و استودیوی Hazelight قبلا تایید کرد عنوان جدید آن‌ها توسط EA عرضه می‌شود.

A Way Out هم‌اکنون برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One در دسترس قرار دارد.

منبع متن: pardisgame