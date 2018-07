پس از کنفرانس مالی که روز گذشته برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) برگزار شد، اندرو ویلسون (Andrew Wilson)، مدیرعامل این شرکت، اطلاعاتی از عملکرد آخرین بازی ساخته شده توسط استودیو هیزلایت (Hazelight) منتشر کرد. طبق سخنان ویلسون، بیش از ۲٫۶ میلیون نفر از ماه مارس تا ژوئن به انجام بازی A […]

پس از کنفرانس مالی که روز گذشته برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) برگزار شد، اندرو ویلسون (Andrew Wilson)، مدیرعامل این شرکت، اطلاعاتی از عملکرد آخرین بازی ساخته شده توسط استودیو هیزلایت (Hazelight) منتشر کرد.

طبق سخنان ویلسون، بیش از ۲٫۶ میلیون نفر از ماه مارس تا ژوئن به انجام بازی A Way Out پرداخته‌اند. همچنین بلیک جورگنسن (Blake Jorgensen)، مدیر ارشد مالی الکترونیک آرتس نیز در اواخر کنفرانس بیان داشت که فروش فیزیکی و دیجیتالی عناوین این شرکت در سه ماهه‌ی یاد شده، به لطف عناوین A Way Out، FIFA Online 3 و Battlefield 1 فراتر از حد انتظارات آن‌ها بوده است.

همچنین مدتی پیش اعلام شده بود نشر عنوان بعدی استودیو هیزلایت نیز به عهده‌ی الکترونیک آرتس خواهد بود که به نظر می‌رسد این اتفاق به دلیل موفقیت بالای بازی A Way Out محقق شده باشد. اگر مایل به دریافت اطلاعات بیشتری از این عنوان هستید، می‌توانید نقد و برسی این بازی که توسط حسین غزالی به رشته‌ی تحلیل در آمده است را از این نشانی مطالعه کنید. عنوان A Way Out هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa