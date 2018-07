The Banner Saga 3 یک بازی نقش آفرینی تاکتیکال نوبتی است که توسط استودیوی Stoic توسعه یافته و شرکت Versus Evil آن را برای پلتفرم‌های PC ،PS4 ،Xbox One و Nintendo Switch منتشر کرده است. این بازی قرار است پایانی بر داستان 3 گانه‌ی The Banner Saga باشد. استودیوی Stoic از اعضای سابق BioWare تشکیل شده است، پس می‌توان گفت که این استودیوی جزو سازندگانی هستند که سبک نقش آفرینی را به خوبی می‌شناسند و 2 نسخه‌ی اول The Banner Saga جزو عمیق‌ترین عناوین این سبک است. تمام 3 نسخه‌ی این سری توسط کمک‌های مردمی‌ای که از طریق Kickstarter جمع آوری شده، توسعه یافته است. حال که نسخه‌ی سوم The Banner Saga منتشر شده است، بیایید با هم خلاصه‌ای از نقد و بررسی و نمراتی که سایت‌های معتبر گیمینگ جهان منتشرکرده‌اند را بخوانیم.

God is a Geek: 90

"یک پایان مناسب بر 3 گانه‌ای که طرفداران زیادی دارد. ویژگی‌های جدید گیم پلی و روایت داستانی این بازی بسیار عالی است و هرگز شما را نا امید نمی‌کنند."

RPG Site: 90

"این بازی حتی اگر در بعضی مواقع مبارزات خسته کننده‌ای داشته باشد، بازهم یک پایان بسیار عالی بر 3 گانه‌ی سری خود می‌باشد. این بسیار ناراحت کننده و غم انگیز است که شما در نهایت شاهد پایان داستان شخصیت‌های دوست داشتنی‌ای هستید که با آن‌ها 3 بازی بسیار عالی را تجربه کردید. آیا بازی پایان خوشی دارد، یا شاهد یک پایان غم انگیز هستیم؟ جواب این سوال را به شما نمی‌گویم تا خودتان بازی را تجربه کنید."

Gaming Nexus: 88

"اگر 2 نسخه‌ی اول این سری را تجربه کرده باشید، نباید اصلا تجربه‌ی The Banner Saga 3 را نادیده بگیرید. در قسمت نهایی این سری، همه چیز شکسته شده و از نو ساخته شده تا بازی از هر لحاظ اصلاح شود. استودیوی Stoic توانسته تا یک 3 گانه‌ی بسیار عالی را به پایان برساند و این حجم از زیبایی در بازی، واقعا باور نکردنی است."

Everyeye.it: 85

"The Banner Saga 3 پایانی بر یکی از هیجان انگیزترین بازی‌هایی است که من تا به حال دیدم. این نسخه شاید یکی از مهم‌ترین بازی‌های جهان باشد، زیرا یکی از حماسی‌ترین و بالغ‌ترین تجربه‌هایی است که من در این چند سال تجربه کرده‌ام."

IGN: 83

""مبارزات بازی شاید کمی ایراد داشته باشند و داستان بازی هم ممکن است با سرعت به پایان برسد، اما در مجموع The Banner Saga 3 یک تجربه‌ی غنی و مقتدرانه است و یکی از شایسته‌ترین پایان‌ها را رقم می‌زند."

GameSpot: 80

"The Banner Saga 3 شاید نتواند معنی و مفهوم اصلی خود را به شما به ارائه دهد، اگر نسخه‌های قبل این سری را تجربه نکرده باشید. اما اگر از همان ابتدا با ماجراجویی جذاب این سری و شخصیت‌های دوست داشتنی‌اش همراه بوده‌اید، این بازی یکی از ارزشمندترین تجربه‌ها را برای شما می‌سازد."

Metro GameCentral: 70

"این بازی یک پایان خوب برای 3 گانه‌‌اش است، اما مشکل اصلی آن این است که بسیار زیاد به نسخه‌های قبل تکیه می‌کند و اگر نسخه‌های قبل را تجربه نکرده باشید، تجربه‌ی این نسخه می‌تواند بسیار بی‌معنا باشد. این بازی به عنوان یک نسخه‌ی مستقل‌ بازی خوبی نیست."

Metacritic: 84

