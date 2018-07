به تازگی شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts)، گزارش مالی خود که مربوط به سه ماهه‌ی نخست سال مالی ۲۰۱۹ و از یکم ماه آپریل تا ۳۰ ژوئن می‌شود را منتشر کرده است. همچنین این گزارش شامل اطلاعاتی از دست‌آوردهای این شرکت و برنامه‌ای که برای ادامه‌ی سال مالی جاری دارد، می‌شود. در مقایسه با سال گذشته، […]

در مقایسه با سال گذشته، در آمد بخش شبکه‌ی دیجیتالی با رشد مواجه بوده اما به طور کلی این بخش دچار افت شده است. اندرو ویلسون (Andrew Wilson)، مدیرعامل الکترونیک آرتس، در صحبت‌های زیر توضیح داد که چگونه این شرکت موفق شده است تا بازی‌بازان سراسر جهان را توسط سرویس‌ها و بازی‌هایش به هم متصل کند:

در سراسر بازی‌ها، پلتفرم‌ها و نقاط مختلف جهان، بازی‌بازان بیشتری را به سرگرمی فوق‌العاده‌ی خود در اولین سه ماهه‌ی سال مالی ۲۰۱۹ متصل کردیم. ما تلاش می‌کنیم با ارائه‌ی بازی‌های جدید ورزشی و محتواهایی در همه‌ی پلتفرم‌ها، برای بازی‌بازانمان پیشگام باشیم. اول از همه با اشتراک سرویس Origin Access Premie و رشد مسابقات رقابتی برای بازی‌های FIFA و Madden NFL که در ماه‌های آینده منتشر خواهند شد شروع می‌کنیم. در تمام بازی‌ها، سرویس‌ها و تجرببات، در حال قدم برداشتن به سمت رویایمان برای متصل کردن یک میلیارد بازی‌باز برای انجام بازی هستیم.

در ادامه نیز بلیک جورگنسون (Blake Jorgenson)، مدیر ارشد مالی الکترونیک آرتس، درباره‌ی چشم‌انداز این شرکت از آینده و بازی‌های پیش رو و ورزشیِ رقابتی، توضیحاتی ارائه داد:

ما سال جدید را با ادامه‌ی به ارمغان آوردن استراتژی‌های پیشرفت و با تمرکز برروی سبک‌ها و مناطق جدید و نیز ساخت سرویس‌های آنلاین سرگرم‌کننده، قدرتمندانه آغاز کردیم. ما عناوین بزرگی برای انتشار در روزهای باقی مانده‌ی سال مالی در اختیار داریم، محتویات جدیدی به سرویس‌های آنلاین ما اضافه خواهند شد و مسابقات رقابتی ورزشی‌ ما نیز به رشد خود ادامه خواهد داد.

این گزارش همچنین شامل جزئیاتی از عملکرد الکترونیک آرتس در اولین سه ماهه‌ی سال مالیِ فعلی می‌شود. بخش شبکه‌های دیجیتال با ۱۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته، توانسته به پیشرفت خود ادامه دهد. عنوان FIFA Mobile نیز با استقبال فوق‌العاده‌ی مردم چین، به صدر پرفروش‌ترین عناوین پلتفرم iOS در این کشور رسیده است. در بخش رقابتی نیز FIFA به رشد قابل توجهی دست یافته است که شامل میانگین رشد ۸۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته و ۲۰ میلیون شرکت‌کننده در فصل جاری می‌شود. همچنین میزان بازی‌بازان عنوان The Sims 4 به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است. علاوه بر این بیشتر از ۶۰ جایزه برای رویداد E3 سال جاری به الکترونیک آرتس تعلق گرفت که برخی از آن‌ها جایزه‌های “بهترین” هستند. همچنین طی این گزارشات مشخص شد که عنوان A Way Out موفق به جذب ۲٫۶ میلیون بازی‌باز شده است و الکترونیک آرتس قصد دارد چندین IP جدید برای تمامی پلتفرم‌ها منتشر کند.

