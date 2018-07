گرچه شرکت کونامی (Konami) به واسطه رفتارهای ضد و نقیض اخیر خود با انتقادها و هجمه‌های بسیاری روبروست و به شهرت برخی از سری بازی‌های مشهور و قدیمی خود لطمه وارد کرده است، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، کونامی هنوز یکی از شرکت‌های فعال در صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. در همین راستا، به […]

گرچه شرکت کونامی (Konami) به واسطه رفتارهای ضد و نقیض اخیر خود با انتقادها و هجمه‌های بسیاری روبروست و به شهرت برخی از سری بازی‌های مشهور و قدیمی خود لطمه وارد کرده است، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، کونامی هنوز یکی از شرکت‌های فعال در صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. در همین راستا، به تازگی این شرکت از برنامه‌های خود جهت حضور و شرکت در رویداد Gamescom 2018 که تا مدتی دیگر برگزار خواهد شد، رونمایی به عمل آورده است.

چهار بازی معرفی شده توسط کونامی در این رویداد که در کلن آلمان برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت. بازی Hyper Sports R، عنوان انحصاری کنسول نینتندو سوییچ که در رویدادهای متعددی حاضر بوده است، در Gamescom امسال قابل بازی خواهد بود. بازی Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS نیز که در ماه سپتامبر عرضه خواهد شد، دیگر بازی حاضر از شرکت کونامی خواهد بود. شرکت ژاپنی کونامی، بازی موبایل خود یعنی Yu-Gi-Oh! Duel Links را نیز با خود به این نمایشگاه خواهد آورد. اما مهم‌ترین بازی آن‌ها عنوان Pro Evolution Soccer 2019 محسوب می‌شود که حضور آن در این نمایشگاه خیلی هم دور از ذهن نبود.

البته شرکت‌های دیگری در این رویداد حضور خواهند داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به کپکام (CapCom)، تی‌اچ‌کیو نوردیک (THQ Nordic)، باندای نامکو اینترتینمنت (Bandai Namco Entertainment)، بتسدا (Bethesda) و مایکروسافت اشاره کرد که برخی از آن‌ها برنامه‌های خود را نیز اعلام کرده‌اند. نمایشگاه Gamescom 2018 از روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه (۲۱ آگوست ۲۰۱۸ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد و در روز شنبه ۳ شهریور ماه (۲۵ آگوست) نیز به کار خود پایان خواهد داد.

منبع متن: gamefa