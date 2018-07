تاریخ فصل هفتم For Honor: Storm and Fury مشخص شد + اسکرین شات

For Honor هفته آینده وارد "فصل" جدیدی از محتوی رایگان می‌شود. به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، فصل هفت For Honor، به نام Storm and Fury، شامل یک نقشه جدید، تعادل معمولِ دوباره‌ی قهرمانان و تجدید نظری در سیستم رتبه بندی بازی می‌شود. Ubisoft هنوز تریلری برای Storm and Fury منتظر نکرده، ولی میتوانید چند اسکرین از نقشه جدید به نام Secluded Keep، در این لینک و این قسمت مشاهده کنید.

این هم لیستی کامل از تمام مواردی که در فصل هفت For Honor وجود خواهد داشت:

نقشه جدید

یک نقشه جدید، Secluded Keep، میدان نبرد را گسترده‌تر خواهد کرد. قلعه‌ای که توسط آب احاطه شده و زمانی گوشه‌ی انزوای لُردی وارسته بوده، اکنون پایگاهی به شدت پر جدال است. Secluded Keep برای مودهای Tribute، Skirmish، Elimination، Brawl و Duel در دسترس خواهد بود.

بازسازی قهرمان‌های اصلی

در راستای به روز رسانی اخیر قهرمان‌ها و بازخورد از بازیکنان، For Honor به متعادل سازی و بهبود فهرست شخصیت‌ها ادامه می‌دهد، دو قهرمان - the Warden و Valkyrie - به روز رسانی بزرگی در گیم‌پلی خواهند داشت که تطبیق‌پذیری و کارایی نسبی در سری حرکت‌ها را بهبود می‌بخشد.

به روز رسانی سیستم رتبه‌بندی

معرفی دو قسمت جدید در سیستم رتبه‌بندی For Honor – Master و Grand Master، که برای جنگجوهای خشمگین رزرو شده. بازیکنان همچنین می‌توانند پیشروی خود را با لیدربردهای جدید رتبه‌بندی کنترل کنند. برای متمرکز کردن جامعه طرفداران روی لیدربرد جدید و بخش‌های Master، بازیکنان می‌توانند خارج از تورنومنت‌ها وارد مسابقات Ranked Duel شوند. تورنومنت‌ها از این به بعد به شکل چرخشی و در آخرهفته‌ها شروع و اجرا می‌شوند.

فصل هفت For Honor اساساً یک پیش غذا و اشتهاآور برای فصل هشت Marching Fire است، که Ubisoft قول داده بزرگترین به روز رسانی بازی تا کنون باشد. Marching Fire فرقه‌ی چینی Wu Lin، چهار قهرمان، مود جدید 4 مقابل 4 محاصره و نفوذ به قلعه و ... را به بازی اضافه می‌کند.

فصل هفت For Honor: Storm and Fury در 11 مرداد به PC، Xbox One و PS4 می‌آید. فصل هشت Marching Fire قرار است 24 مهر از راه برسد.

