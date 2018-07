معرفی اولین شخصیت قابل بازی We Happy Few

با توجه به نزدیک شدن به زمان عرضه بازی We Happy Few، اطلاعات بیشتری از این عنوان عرضه خواهد شد و حالا اولین شخصیت قابل بازی آن معرفی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید. کم کم به تاریخ انتشار We Happy Few نزدیک می‌شویم و شاهد خارج شدن این بازی از […]

با توجه به نزدیک شدن به زمان عرضه بازی We Happy Few، اطلاعات بیشتری از این عنوان عرضه خواهد شد و حالا اولین شخصیت قابل بازی آن معرفی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید.

کم کم به تاریخ انتشار We Happy Few نزدیک می‌شویم و شاهد خارج شدن این بازی از حالت دسترسی زودهنگام هستیم. حال به تازگی تیم سازنده بازی یعنی استودیو بازیسازی کامپالشن گیمز (Compulsion Games)، اولین شخصیت قابل بازی We Happy Few را معرفی کرده است. تا الان دو شخصیت به صورت رسمی برای این عنوان معرفی شده‌اند که البته قابل بازی نیستند. اما این شخصیت، به طور کامل در طول بازی در اختیار شما خواهد و می‌توانید به وسیله او گیم پلی را هدایت کنید.

این شخصیت جدید، آرتور هیستینگز (Arthur Hastings) نام دارد و کاملا به صورت یک شخصیت عادی و معمولی ساخته شده است. در واقع استودیو سازنده بازی، از جمله کاملا غیرقابل توجه استفاده کرده و وی را به همگان معرفی کرده است. آرتور قرار نیست دست به کارهای انقلابی و بزرگ بزند و کارهای روزانه خود را انجام خواهد داد. او کاملا معمولی بوده و مانند سایر مردم می‌باشد، اما در ادامه بازی بعد از خوردن مواد شادی‌آور، باید برای بقا تلاش کند.

کارگردان هنری بازی یعنی ویتنی کلایتن (Whitney Clayton)، در رابطه با طراحی و ساخت شخصیت آرتور توضیح داد:

آرتور یک فرد کاملا عادی و معمولی است و به انجام کارهای روزانه خویش می‌پردازد. همچنین ما کسالت‌آور بودن را هم در کار طراحی او به عنوان الگو قرار دادیم تا نتیجه نهایی ارائه شود. چیزی که برای ما اهمیت دارد، این است که آرتور یک شخصیت اتو‌کشیده باشد که در صحبت کردن فن بیان قوی داشته باشد و از ادبیات استفاده کند. ما از مهارت استاپ‌موشن (stop-motion) استفاده کردیم تا او ساخته شود. در ظاهرش یک عینک قرار دادیم تا به همراه موهای فر، شخصیتی کاملا عادی باشد. در نهایت دست و پا و دیگر اعضای بدن او، با اغراق بلند طراحی شده‌اند.

در این صورت، آرتور اولین شخصیت قابل بازی We Happy Few خواهد بود که معرفی شده است و امکان دارد در ادامه شخصیت‌های دیگری که حتی قابل بازی باشند، معرفی شود.

همان طور که ذکر شد، We Happy Few در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال ۹۷ مصادف با ۱۰ اوت سال ۲۰۱۸، از حالت دسترسی زودهنگام حارج می‌شود و به صورت رسمی برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، ایکس باکس وان و پلی استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

لازم به ذکر است که استودیو سازنده این بازی کامپالشن گیمز، توسط شرکت مایکروسافت خریداری شد و به همین علت وظیفه نشر آن بر عهده Gearbox خواهد بود.

منبع متن: gamefa