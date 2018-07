مجموعه‌ی Taiko no Tatsujin که از گذشته در آمریکای شمالی با نام Taiko: Drum Master شناخته شده بود، قرار است با نسخه‌هایی جدید در ماه نوامبر امسال دوباره به غرب بازگردد. اولین عنوان Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! نام دارد که قرار است برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود و عنوان دیگر Taiko no […]

مجموعه‌ی Taiko no Tatsujin که از گذشته در آمریکای شمالی با نام Taiko: Drum Master شناخته شده بود، قرار است با نسخه‌هایی جدید در ماه نوامبر امسال دوباره به غرب بازگردد.

اولین عنوان Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! نام دارد که قرار است برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود و عنوان دیگر Taiko no Tatsujin: Drum Session! نام دارد که برای پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. هر دوی این عناوین در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۱ آبان ۱۳۹۷) در آمریکا منتشر می‌شوند و هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و تجربه‌ی آن‌ها خالی از لطف نیست.

عنوان Drum ‘n’ Fun! بر روی سوییچ از هر دو کنترلر Joy-Con بهره می‌برد و می‌توانید با استفاده از آن‌ها برروی تعدادی از آهنگ‌ها، درام بنوازید. طبق صحبت‌های توسعه دهنده‌ی این عنوان، بندای نمکو (Bandai Namco)، این عنوان بر پایه‌ی نسخه‌ی معروف آرکید عنوان Taiko no Tatsujin ساخته شده است که به نظر می‌رسد منظور از این حرف، تمرکز شدید بازی بر روی بخش چنده نفره باشد. این بازی از ۱ تا ۴ بازی‌باز به صورت هم‌زمان پشتیبانی می‌کند و بیش از ۲۰ بازی کوچک دارد. یک خبر خوش دیگر برای طرفداران نینتندو این است که کمپین اصلی این بازی شامل شخصیت‌هایی مانند Kirby و Inklings از بازی Splatoon خواهد بود تا بر جذابیت گیم‌پلی افزوده شود.

از طرف دیگر عنوان Drum Session! دارای بخش آنلاین خواهد بود و بازی‌بازان را تشویق می‌کند تا برای به دست آوردن امتیازهای بیشتر در سطح جهانی با یکدیگر رقابت کنند. همچنین چیزهای زیادی در این عنوان وجود دارد که با پیش رفتن در بازی برای شما باز خواهد شد. همچنین حالت Guest Session به بازی‌بازان اجازه می‌دهد همراه افرادی مثل Hatsune Miku و Hello Kitty به درام زدن بپردازند.

هر دو عنوان شامل آهنگ‌های متنوعی از انیمه‌هایی چون Neon Genesis Evangelion, Dragon Ball و One Piece و موسیقی‌هایی از فیلم‌های اخیر دیزنی (Disney)؛ Frozen و Zootopia خواهد بود. Miku نیز در آهنگ‌ها هم‌کاری خواهد داشت و یک تِرک Hello Kitty هم در بازی وجود دارد. بندای نمکو برخی از موسیقی‌های خودش را نیز در بازی قرار داده است از جمله آهنگ‌هایی از Ridge Racer و Idolmaster.

این عناوین مجموعه‌ی Taiko اولین بازی‌هایی از این مجموعه‌ی موزیکال محبوب هستند که از سال ۲۰۰۴ میلادی برای آمریکا عرضه می‌شوند. چیزی که ممکن است تعجب‌برانگیزتر باشد این است که تا کنون تنها یک نسخه از این مجموعه در آمریکا منتشر شده است؛ عنوان Taiko: Drum Master که برای پلی‌استیشن ۲ همراه با یک دستگاه جانبی درام منتشر شد. در این عنوان بازی‌باز باید هم‌زمان با موسیقی به بخش‌های کناری دستگاه جانبی و برای برخی نت‌های خاص به بخش میانی آن ضربه می‌زد. متأسفانه این دستگاه جانبی همراه با این دو عنوان جدید عرضه نخواهد شد.

منبع متن: gamefa