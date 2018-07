تماشا کنید: تریلری جدید از Shadow of the Tomb Raider به نام Treacherous Traversal

به گزارش پردیس گیم و به نقل از gematsu، امروز Square Enix تریلری جدید از گیم‌پلی بازی Shadow of the Tomb Raider به نام Treacherous Traversal منتشر کرده، که تکنیک‌های جدید گشت و گذار در محیط لارا کرافت را به نمایش می‌گذارد.

Shadow of the Tomb Raider سومین و آخرین سری از سه گانه‌ی ریبوت شده‌ی سری بازی‌های Tomb Raider است که اولین نسخه‌ی آن در سال 2013 منتشر شد و توانست استقبال خوبی را به خود جذب کند.

داستان نسخه اول در رابطه به غرق شدن کشتی لارا و گیر کردن او و همراه‌هانش در یک جزیره و پیدا کردن راهی برای فرار از آن خلاصه می‌شود.

سری دوم در 2015 و به صورت انحصاری زمانی برای مایکروسافت و یک سال بعد با تمام DLC ها برای PS4 عرضه گردید. و طی آن لارا کرافت به دنبال ادامه‌ی تحقیقات پدرش برای یافتن شهر گمشده‌ی Kitezh که راز زندگی ابدی در آن نهفته است می‌گردد و در این مسیر با گروهی به نام Trinity به رهبری Konstantin درگیر می‌شود. این نسخه نیز با نظرات مثبتی از جمله نقد gamespot با امتیاز 8.7 مواجه شد.

Shadow of the Tomb Raider قرار است برای PlayStation 4، Xbox One و PC در 23 شهریور عرضه شود.

منبع متن: pardisgame