عرضه‌ی به‌روزرسان Next برای بازی No Man’s Sky موفق شده است نظر مثبت هواداران را جذب کرده و این بازی را در لیست بازی‌های با بیشترین بازی‌باز همزمان قرار دهد. زمانی که بازی No Man’s Sky در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، با نظرات متفاوتی روبه‌رو شد که در مجموع مثبت بودند، ولی در نهایت بیشتر […]

عرضه‌ی به‌روزرسان Next برای بازی No Man’s Sky موفق شده است نظر مثبت هواداران را جذب کرده و این بازی را در لیست بازی‌های با بیشترین بازی‌باز همزمان قرار دهد.

زمانی که بازی No Man’s Sky در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، با نظرات متفاوتی روبه‌رو شد که در مجموع مثبت بودند، ولی در نهایت بیشتر بازی‌بازان به دلیل عدم ارائه‎ی آنچه که از سوی تیم سازنده وعده داده شده بود نسبت به بازی خشمگین شدند، زیرا احساس می‌کردند تیم سازنده به آن‌ها خیانت کرده است. از آن زمان، تیم سازنده‌ی بازی در استودیوی Hello Games به‌روزرسان‌های متعددی را برای بازی منتشر کرده است. اخیرا بزرگترین به‌روزرسان بازی با نام Next منتشر شده است. به نظر می‌رسد این به‌روزرسان بسیار موفق عمل کرده است و موفق شده است بازی‌بازان را مجددا به این بازی جذب کند.

آقای Sean Muuray از اعضای استودیوی سازنده، دیروز در حساب توییتر خود اعلام کرد که بازی No Man’s Sky موفق شده است به جمع بازی‌های با بیشترین بازی‌باز همزمان برروی هر سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ ملحق شود و تعداد بازی‌بازان، هر روز در حال افزایش است. ایشان همچنین عکسی از بازی‌های پرطرفدار استیم منتشر کرده است که در آن، بازی No Man’s Sky با ۶۰ هزار بازی‌باز همزمان در رده‌ی ششم قرار گرفته است. همچنین به نظر می‌رسد صحبت‌های آقای Murray درباره‌ی رشد آمار بازی‌بازان در این عنوان صحیح باشد. در زمان نوشتن این مطلب تعداد بازی‌بازان همزمان این عنوان به رقم ۹۳ هزار نفر رسیده بود و بازی به رتبه‌ی پنجم سعود کرده بود. (بد نسیت بدانید که بازی PUBG با یک ملیون دویست هزار بازی‌باز در رتبه‌ی نخست قرار دارد.)

متاسفانه تنها پلتفرم استیم آمار دقیق بازی‌بازان هر عنوان را منتشر می‌کند و یافتن دقیق این اطلاعات برروی شبکه‌ی PSN و Xbox Live ممکن نیست. این آمار به احتمال زیاد موقتی بوده و با گذشت زمان شاهد کاهش آمار بازی‌بازان خواهیم بود. با این وجود این موضوع نشان دهنده‌ی پتانسیل بالای بازی و همچنین موفقیت تیم سازنده در عرضه‌ی آنچه بازی‌بازان از آن‌ها خواسته بوده‌اند، می‌باشد.

منبع متن: gamefa