به تازگیSuperData گزارش ماهیانه خود را منتشر کرده و طبق آن به لطف تخفیفات Steam، عنوان PlayerUnknown’s Battleground در ماه گذشته موفق به فروش 4.7 میلیون نسخه‌ای شده است؛ که نسبت به ماه قبل از آن یعنی May آماری بسیار بهتر بوده و دومین ماه خوب این بازی از نظر فروش بعد از اکتبر 2017 محسوب می‌شود.

به گزارش پردیس‌گیم، علاوه بر این، بازی The Crew 2 نیز در هنگام عرضه 700هزار نسخه به صورت دیجیتالی برروی PC و کنسول‌ ها فروخته است. علاوه بر این، 800هزار نفر افزونه جدید The Sims 4 به نام Seasons را خریداری کرده‌اند که این افزونه را بعد از Cats and Dogs به دومین بسته الحاقی موفق بازی تبدیل می‌کند.

در ادامه شاهد نکته‌های مهم گزارش ماهیانه SuperData هستید.

PlayerUnknown’s Battleground از تخفیفات Steam سود بسیاری برده است. PUBG در ماه ژوئن موفق به فروش 4.7 میلیون نسخه‌ای شده است؛ که نسبت به ماه قبل از آن یعنی May آماری بسیار بهتر بوده و دومین ماه خوب این بازی از نظر فروش بعد از اکتبر 2017 محسوب می‌شود. قیمت بازی در زمان این تخفیفات 19.99 دلار بوده است.

The Crew 2 در هنگام عرضه 700هزار نسخه به صورت دیجیتالی برروی PC و کنسول‌ ها فروخته است. با اینکه آمار فروش بازی با فروش تحسین‌برانگیز Far Cry 5 در ماه‌های گذشته تفاوت داشته ولی فروش دیجیتالی The Crew 2 به دلیل تغییر در فروش فیزیکی، از نسخه اول بازی بیشتر بوده است..

The Sims 4 هم‌چنان با قدرت ادامه می‌دهد. ما تخمین می‌زنیم که نزدیک به 800هزار بازیکن PC، آخرین افزونه بازی یعنی Seasons را خریداری کرده باشند که این افزونه را بعد از Cats and Dogs به دومین بسته الحاقی موفق بازی تبدیل می‌کند. این آمار واقعا چشم‌گیر و تحسین‌برانگیز است چرا که نزدیک به 4 سال از عرضه The Sims 4 می‌گذرد.

Call of Duty: WWII نیز در زمینه درآمد به دست آمده از محتوای اضافه توانست از Call of Duty: Infinite Warfare عبور کند ولی موفق به دست‌یابی به آمار فروش Call of Duty: Black Ops III در این زمینه نشد. بسته الحاقی Zombies بازی Black Ops III که در سال گذشته منتشر شد، با اینکه این بازی در دومین سال عرضه خود قرار داشت، فروشی بهتر از آخرین بسته الحاقی WWII را تجربه کرده است.

در آخر می‌توانید در زیر لیست محبوب‌ترین بازی‌های دیجیتالی ژوئن 2018 را مشاهده نمایید.

در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame