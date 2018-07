چند روز پیش بود که عنوان Mario Kart 8 Deluxe یک به‌روزرسانی جدید را دریافت کرد که به بازی‌بازان اجازه می‌داد تا با موتور Master Cycle Zero که در بازی محبوب The Legend of Zelda: Breath of The Wild استفاده شده‌ بود، به رقابت بپردازند. حال تهیه کننده بازی محبوب مسابقه‌ای نینتندو، پیامی جدید را […]

چند روز پیش بود که عنوان Mario Kart 8 Deluxe یک به‌روزرسانی جدید را دریافت کرد که به بازی‌بازان اجازه می‌داد تا با موتور Master Cycle Zero که در بازی محبوب The Legend of Zelda: Breath of The Wild استفاده شده‌ بود، به رقابت بپردازند. حال تهیه کننده بازی محبوب مسابقه‌ای نینتندو، پیامی جدید را با موضوع به‌روزرسانی اخیر منتشر کرده است.

لازم به ذکر است که این پیام در همان زمان عرضه به‌روزرسانی مذکور منتشر شده بود. اما به تازگی متن این نوشته توسط وب‌سایت Nintendo Everything ترجمه شده است. در این پیام، آقای کوسکه یابوکی ( Kosuke Yabuki)، پیرامون اتفاقاتی که منجر به حضور این موتور در هر دو بازی شد، صحبت می‌کند.

سلام به همگی، من کوسکه یابوکی، تهیه کننده Mario Kart 8 Deluxe هستم. از امروز (۲۰ ژوئیه)، شما می‌توانید در نقش لینک (Link) از عنوان The Legend of Zelda: Breath of The Wild (به همراه لباس Champion’s Tunic) بازی کرده و همچنین با موتور “Master Cycle Zero” در Mario Kart 8 Deluxe مسابقه بدهید. هر زمان که لینک یک پرش را انجام می‌دهد، وی شمشیر آشنای ++Guardian Sword را تکان داده و همچنین از پاراگلایدر معروف خود استفاده می‌کند! در حالی که “Master Cycle Zero” یک موتور است، اما شما می‌توانید از فرم کارت (Kart) آن هم استفاده کنید. “Master Cycle Zero” یک موتور Trail Bike (موتور‌هایی سبک که برای پیمایش زمین‌های ناهموار استفاده می‌شوند) است که لینک از آن برای حرکت آزادانه در طبیعت استفاده کرده و می‌تواند پرش‌ها و دریفت‌های (Drifts) قدرتمندی را انجام دهد؛ حتی زیر آب! بسیاری از افراد تیم توسعه دهنده Mario Kart – که من هم جزوشان هستم – برروی توسعه عناوین سری Zelda نیز کار کرده‌اند؛ همچنین اعضای تیم Zelda هم برروی Mario Kart کار کرده‌اند. بسیاری از ما با یکدیگر دوست هستیم و همدیگر را در یک طبقه و به صورت روزانه می‌بینیم! یک روز – تقریباً یک سال پیش – آقای ایجی آئونوما (Eiji Aonuma) ایده جدیدی را با من در میان گذاشت. وی گفت: “من در حال فکر کردن به قرار دادن یک موتور در Breath of The Wild هستم. به نظر تو چطور است؟” من با سرعت پاسخ دادم: “راندن موتور در آن دنیا بهترین چیز است؛ انجامش بده!” قرار دادن یک موتور در دنیای هایرول (Hyrule) کار آسانی نبود. تغییرات زیادی باید در نظر گرفته می‌شدند: کسب اطمینان از این‌که بازی‌بازان کشش تایر‌های موتور را حس کنند، این‌که موتور قدرتمند به نظر برسد و حتی طراحی موتور که باید مانند یک تکنولوژی باستانی به نظر می‌رسید! قطعاً تیم توسعه دهنده با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شدند. پس از تجربه Champions Ballad، دومین بسته الحاقی Breath of the Wild، احساس کردم که “Master Cycle Zero” برای Mario Kart 8 Deluxe کاملاً مناسب است! برای تطابق آن با تنوع سطوحی که مسیر‌های بازی ارائه می‌دهند، ما طراحی و مکانیک‌های موتور را تغییر دادیم؛ برای مثال، در بخش‌های ضد جاذبه که بازی‌بازان برروی سقف، دیوار‌ها و موارد این‌ چنینی رانندگی می‌کنند. به عنوان توسعه دهندگان بازی‌های Breath of The Wild و Mario Kart 8 Deluxe، اگر شما (بازی‌بازان) در آینده هم از این عناوین لذت ببرید، ما بسیار خوشحال می شویم.

منبع متن: gamefa