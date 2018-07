اطلاعات و تصاویر جدیدی از The World Ends With You: Final Remix منتشر شد

شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) به تازگی تصاویر و جزئیات بسیاری را از عنوان جذاب The World Ends With You: Final Remix منتشر کرده است که بخش‌های زیادی از گیم‌پلی را نشان می‌دهند. علاوه بر نشان دادن مکانیک‌های کلاسیک این بازی که طرفداران به خوبی با آن‌ها آشنا هستند، ما شاهد بیش از ۳۰۰ سنجاق […]

شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) به تازگی تصاویر و جزئیات بسیاری را از عنوان جذاب The World Ends With You: Final Remix منتشر کرده است که بخش‌های زیادی از گیم‌پلی را نشان می‌دهند.

علاوه بر نشان دادن مکانیک‌های کلاسیک این بازی که طرفداران به خوبی با آن‌ها آشنا هستند، ما شاهد بیش از ۳۰۰ سنجاق (Pin) هستیم که نکو (Neku) می‌تواند از آن‌ها در بازی استفاده کند. نکته جالب این است که علاوه بر سنجاق‌های قدیمی، سنجاق‌های جدید نیز دیده می‌شوند؛ برای مثال، Cruel Love Fortune Telling به شما اجازه می‌دهد شمشیر‌هایی را احضار کنید تا به هر چیزی که در اطراف نکو قرار دارد، حمله کنند؛ Crystal Hermit Feather نکو را قادر می‌سازد تا با حرکت در اطراف صفحه نمایش و برخورد فیزیکی با هرچیزی، به آن آسیب بزند؛ در نهایت، Hanayome Date باعث ارسال یک کره عظیم که درون آن دشمن قرار دارد می‌شود؛ این کره به سمت مکانی که شما برروی صفحه نمایش لمس کرده‌اید، حرکت می‌کند.

همچنین ما دریافتیم که بازی دارای ۹۲ آهنگ است؛ آهنگ‌های جدید نیز اضافه شده‌اند. این‌ آهنگ‌ها به دو شکل بازچینی شده و ارجینال هستند و شما می‌توانید هر زمان در طی گیم‌پلی، آن‌ها را تغییر دهید.

عنوان The World Ends With You: Final Remix در تاریخ پنج‌شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) در کشور ژاپن و به صورت انحصاری برروی کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد؛ در حال حاضر تاریخ انتشار این بازی برای غرب مشخص نیست.

شما می‌توانید تصاویر منتشر شده را در ادامه مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa