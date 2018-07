در تازه‌ترین نتایج به دست آمده از میزان فروش فیزیکی بازی‌های ویدئویی در هفته منتهی به بیست و هشتم جولای مشخص شده که عنوان CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY برای پنجمین بار متوالی موفق به کسب رتبه نخست در بریتانیا شده است. پس از به اتمام رسیدن روز تخفیف‌های استثنایی فروشگاه آمازون فروش محصولات سرگرمی در کشور […]

در تازه‌ترین نتایج به دست آمده از میزان فروش فیزیکی بازی‌های ویدئویی در هفته منتهی به بیست و هشتم جولای مشخص شده که عنوان CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY برای پنجمین بار متوالی موفق به کسب رتبه نخست در بریتانیا شده است.

پس از به اتمام رسیدن روز تخفیف‌های استثنایی فروشگاه آمازون فروش محصولات سرگرمی در کشور بریتانیا ۱۵ درصد افت کرد اما داستان برای عنوان Activision Blizzard یعنی CRASH BANDICOOT همان داستان همیشگی بود و این بازی بدون تغییر در جایگاه هفته قبل خود باقی ماند تا برای پنجمین هفته متوالی قله نشین این جدول باشد.

LEGO THE INCREDIBLES نیز دومین عنوانی است که بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در جایگاه خود باقی مانده است. این بازی در رتبه دوم قرار گرفته. در جایگاه بعدی عنوان متزلزل THE CREW 2 را می‌بینیم که با پنج پله صعود نسبت به هفته گذشته به جایگاه سوم جدول فروش هفتگی بریتانیا رسیده است. جایگاه بعدی نصیب کریتوس و GOD OF WAR شده است که با سه پله صعود نسبت به هفته قبل به این رتبه دست پیدا کرده است. پرفروش‌ترین عنوان انحصاری نینتندو سوییچ نیز این هفته MARIO KART 8 DELUXE است که با پنج پله صعود نسبت به هفته گذشته در نیمه ۱۰ بازی پرفروش هفته ایستاده است. جایگاه ششم به CALL OF DUTY: WWII رسیده که از هفته قبل تا امروز چهار پله صعود کرده است. رتبه هفتم نیز این بار پس از هفته‌ها به عنوان همیشه در صحنه GRAND THEFT AUTO V رسیده تا این بازی پس از چند هفته دوری از ۱۰ بازی پرفروش هفته، بار دیگر به این جمع بازگردد. شاید بتوان تنها عنوانی که در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته سقوط کرده را SONIC MANIA PLUS بدانیم چرا که سه پله سقوط کرده و به رتبه هشتم رسیده است. به جز آن، همه بازی‌های این جدول در ۱۰ تای برتر نسبت به هفته گذشته صعود داشته‌اند یا در جایگاه خود باقی مانده‌اند. در انتهای ۱۰ بازی پرفروش هفته در بریتانیا نیز JURASSIC WORLD: EVOLUTION را در جایگاه نهم می‌بینیم در پشت سر آن هم یکی دیگر از بازی‌های انحصاری سوییچ قرار گرفته که MARIO TENNIS ACES نام دارد و نسبت به هفته قبل خود سه پله صعود کرده است. بدین ترتیب بررسی ما از جایگاه ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان رسید، در ادامه با جزئیات بیشتری از این جدول در خدمت شما خواهم بود.

شاید بزرگ‌ترین غافلگیری جدول فروش این هفته را بازگشت مقتدرانه GRAND THEFT AUTO V بدانیم چرا که این بازی هفته قبل در رتبه هجدهم قرار داشت و این هفته با یازده پله صعود به جمع ۱۰ بازی پرفروش بازگشت و رتبه هفتم را از آن خود کرد. تصور بازگشت این بازی به ۱۰ بازی پرفروش چیز زیاد دور از ذهنی نبود اما شاید هیچ کس فکرش را نمی‌کرد که چنین بازگشتی در انتظار آن باشد و با این جابجایی بزرگ به این جمع بازگردد. عملکرد این بازی همیشه قابل احترام و الهام بخش است.

این هفته سه بازی جدید نیز داشتیم که برای اولین بار توانستند به جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته در بریتانیا برسند که دو تای آن‌ها از بازی‌های انحصاری سوییچ هستند. اولین بازی جدید این هفته عنوان TRAIN SIM WORLD از ساخته‌های ماکسیموم گیمز (MAXIMUM GAMES) است که توانسته در رتبه بیستم این جدول قرار بگیرد. بازی‌های جدید سوییچ هم GO VACATION و WARIOWARE GOLD هستند که به ترتیب رتبه‌های بیست و سوم و سی و نهم را به دست آورده‌اند.

بدین ترتیب با انتشار دو بازی جدید برای سوییچ شمار بازی‌های انحصاری این کنسول دوست داشتنی به دوازده، بازی‌های پلی‌استیشن ۴ به چهار و تعداد بازی‌های ایکس‌باکس وان هم به عدد سه می‌رسد تا نینتندو سوییچ باز هم مانند همیشه از این نظر بهترین عملکرد را در بین کنسول‌های قدرتمند نسل هشتمی داشته باشد.

همانطور که از نیمه بالای جدول و ۱۰ بازی پرفروش هفته مشخص است، این هفته صعودهای زیادی داشته‌ایم که در این جا به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. THE CREW 2 در کنار GOD OF WAR و MARIO KART 8 DELUXE و همینطور CALL OF DUTY: WWII و JURASSIC WORLD: EVOLUTION از بازی‌هایی بودند که هر کدام با سه، چهار یا پنج پله صعود عملکرد بسیار خوبی در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته داشتند و خودشان را به خوبی بالا کشیدند. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS نیز با هشت پله صعود عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و این هفته به رتبه چهاردهم رسید تا امیدهایش برای بازگشت به جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته با قدرت ادامه داشته باشد. نسخه نینتندو سوییچ MINECRAFT نیز با هشت پله صعود و قرار گرفتن در جایگاه هفدهم روند خوبی را سپری کرد. در ادامه THE ELDER SCROLLS ONLINE را می‌بینیم که دوازده پله صعود داشت و به رتبه هجدهم رسید. DETROIT: BECOME HUMAN نیز که چند هفته روند رو به نزول داشت، این هفته با هفت پله صعود خود را بالا کشید و به رتبه بیست و چهارم دست پیدا کرد که گرچه شاید رتبه خوبی نباشد اما امیدها را همچنان زنده نگه داشته و حاشیه امنی برای خود درست کرده است. در این بین DOOM نیز با هفت پله صعود عملکرد خوبی از خود نشان داد. شاید هفته منتهی به بیست و هشتم جولای را با وجودی که خالی از بازی‌های جدید بزرگ است، یکی از بهترین هفته‌های چند ماه اخیر بدانیم چرا که تعداد بازی‌های صعود کرده در آن بسیار زیادتر و بیشتر از هفته‌های گذشته بوده است.

اما از نظر بدترین عملکردها و بیشترین سقوط‌ها هم در ابتدا نام FAR CRY 5 به چشم می‌خورد که هفت پله سقوط کرده است. OCTOPATH TRAVELER نیز شش پله سقوط داشته و به جایگاه بیست و دوم رسید. در بین همه سقوط‌ها، شاید نام دو بازی از عناوین انحصاری مایکروسافت بیشتر از همه به چشم بخورد و آن‌ها را بتوان جزو بدترین عملکردهای چند هفته اخیر نامگذاری کرد. اولین بازی SEA OF THIEVES است که با بیست و هفته پله سقوط نسبت به هفته گذشته از رتبه سوم به جایگاه سی‌ام رسید تا رکورد دار شود و MINECRAFT: XBOX EDITION نیز با سی و سه پله سقوط عملکردی به مراتب بد تر از آن داشت و از رتبه چهارم در هفته گذشته، این هفته به جایگاه سی و هفتم رسید که نشان دهنده تاثیر بسیار زیاد روز تخفیف‌های استثنایی آمازون است.

از جمله بازی‌هایی که این هفته توانستند بار دیگر خود را به جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته برسانند هم می‌توان به عناوینی نظیر NO MAN’S SKY رده دوازدهمی، SEGA MEGA DRIVE CLASSICS رده سی و دومی، THE PERSISTENCE رده سی و چهارمی و همچنین WWE 2K18 رده سی و هشتمی اشاره کرد.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که لیست کامل ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا را در کنار لیست کامل آن‌ها و پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم مشاهده کنید و این نکته را هم در نظر داشته باشید که نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است لذا آمار ذکر شده با نتایج کلی متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا

هفته قبل این هفته نام بازی ناشر ۱ ۱ CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY اکتیویژن ۲ ۲ LEGO THE INCREDIBLES وارنر بروز ۸ ۳ THE CREW 2 یوبیسافت ۷ ۴ GOD OF WAR شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی ۱۰ ۵ MARIO KART 8 DELUXE نینتندو ۱۱ ۶ CALL OF DUTY: WWII اکتیویژن ۱۸ ۷ GRAND THEFT AUTO V راکستار ۵ ۸ SONIC MANIA PLUS سگا ۱۴ ۹ JURASSIC WORLD: EVOLUTION SOLD OUT SALES & MARKETING ۱۳ ۱۰ MARIO TENNIS ACES نینتندو

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته پلتفرم رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa