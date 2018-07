امروز شرکت Capcom نتایج مالی مربوط به سه ماه اول سال مالی 2018 خود را منتشر کرد که شامل بازه‌ی زمانی 1 آپریل تا 30 جون 2018 می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از سایت Dualshockers، همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، تمام ارقام مربوط به درآمد نشان دهنده‌ی سودآوری و همچنین افزایش عظیم بازده‌ای و درآمد نسبت به سال پیش هستند.اگر بخواهیم به طور دقیق بگوییم بازده‌ای 46.5 درصد و درآمد عملیاتی 550.8 درصد افزایش یافته‌اند.

این عدد بالا‌ترین درآمد عملیاتی در تاریخ سه ماه اول این ناشر می‌باشد.

بر اساس اخبار منتشر شده تعداد 8.3 میلیون نسخه از بازی Monster Hunter World در سراسر جهان منتشر شده است.

همچنین سی‌اُمین سالگرد مجموعه Street Fighter با قدرت عمل کرده و مجموعه Mega Man Legacy فروش بالایی داشته است.

فروش خالص در زمینه کسب و کار بازی‌ها به تنهایی 13,782 میلیون (79.3 درصد بیشتر از سال پیش) و درآمد عملیاتی 5,735 میلیون ین (242.2 درصد بشتر از سال پیش) بوده است.

ما همچنین یک مرور کلی از عملکرد کل کسب و کار را با اشاره به انتظارات بالا از Resident Evil Remake 2 و Devil May cry 5 دریافت کردیم.

"در طول این سه ماه که در 30 ژوئن 2018 پایان یافت، صنعت ما پیشرفت‌هایی سریع را در زمینه تکنولوژی از طریق ابزار‌هایی مانند ترکیب تصاویر با کیفیت بالا و همچنین هوش مصنوعی انجام داد. در عین حال، شرکت ما با موجی از تغییرات رو به رو شد، که این تغییرات با قرار گرفتن esports در "Cool Japan Strategy"، که استراتژی رشد دولت ژاپن برای صنعت محتوا است، مشهود است.

در چنین وضعیتی، کمپانی انتظارات زیادی از دو عنوان بزرگ خود که سال بعد در سه ماه اخر سال مالی فعلی عرضه می‌شوند دارد: Resident Evil 2 Remake (که برای PS4 ،Xbox One و PC منتشر می‌شود) که در مراسم E3 معرفی شد. و شور و هیجان زیادی را در میان ببیندگان ایجاد کرد و Devil May cry 5 (که برای Xbox one ،PS4 و PC منتشر می‌شود)، اولین نسخه سری در ده سال اخیر که خط داستانی اصلی را دنبال می‌کند و همچنین توجه زیادی را جلب کرد. از سوی دیگر Munster Hunter World ( که برای Ps4 ،Xbox One و PC منتشر شده است) شور و هیجان زیادی را از زمان عرضه‌اش در ژانویه 2018 به دلیل محبوبیت زیاد ایجاد کرده است و همچنان به فروش بالای خود ادامه می‌دهد. در حالی که سود ناخالص بالای به دست امده از فروش کاتالوگ‌ها با افزایش رو به رو شده است."

Munster Hunter World هم‌اکنون برای PS4 و Xbox One در دسترس است. نسخه PC بازی نیز در تاریخ 9 شهریور 1397 بر روی استیم منتشر خواهد شد.

Devil May Cry 5 برای PS4 ،Xbox One و PC در بهار 2019 منتشر خواهد شد که به همراه Resident Evil 2 Remake که در تاریخ 5 بهمن 1397 منتشر می‌شود، در نمایشگاه Gamescome قابل بازی خواهد بود.

