همان‌طور که می‌دانید بازی No Man’s Sky هفته گذشته علاوه بر آپدیت جدید NEXT، سرانجام برروی Xbox One نیز عرضه شد و این سبب شد تا این عنوان باری دیگر در هفته منتهی به 28 جولای به جمع 40 بازی پرفروش بریتانیا بازگردد. اگرچه مقدار فروش No Man’s Sky در حدی نبوده که در جمع 10 بازی برتر قرار گیرد ولی باز هم قرارگرفتن در رده 12 بعد از مدت‌ها نشان‌دهنده عملکردی خوب است.

اما به گزارش پردیس‌گیم به نقل از GameSpot، بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy این هفته نیز در صدر جدول قرار گرفت تا 5امین هفته متوالی‌اش در صدر جدول را تجربه کند. بازی Lego The Incredibles نیز برای سومین هفته متوالی در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن به ترتیب بازی‌های The Crew 2 و God of War و Mario Kart 8 Delux در رده‌های سوم تا پنجم جای گرفتند.

به نظر می‌رسد که No Man’s Sky پس از آخرین آپدیت خود بسیار بهتر از پیش شده است. همین چند ساعت پیش نیز خبری منتشر شد که در آن از عملکرد خیره‌کننده بازی برروی Steam صحبت به میان آمده بود.

در ادامه می‌توانید لیست 10 بازی پرفروش هفته گذشته در بریتانیا را به صورت کلی و هم‌چنین به تفکیک در کنسول‌های PS4 و Xbox One مشاهده نمایید. شایان ذکر است آمار دیجیتالی فروش بازی‌ها در این لیست در نظر گرفته نشده پس نمی‌توان از آن به عنوان آمار فروش کلی بازی‌ها در بریتانیا یاد کرد.

منبع متن: pardisgame