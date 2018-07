نقد‌ها و نمرات بازی This is the Police 2 منتشر شد

بازی This is the Police 2 طی روزهای آینده رسماً عرضه می‌شود و حال به تازگی نقد‌ها و نمرات این بازی نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت. در سال ۲۰۱۶ بازی با عنوان This is the Police منتشر شد. این بازی که ابتدا برای رایانه‌های شخصی و سیستم عامل مک در […]

بازی This is the Police 2 طی روزهای آینده رسماً عرضه می‌شود و حال به تازگی نقد‌ها و نمرات این بازی نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت.

در سال ۲۰۱۶ بازی با عنوان This is the Police منتشر شد. این بازی که ابتدا برای رایانه‌های شخصی و سیستم عامل مک در دسترس بود، سعی داشت تا در قالب داستانی کوتاه فساد نیروهای پلیس شهر خیالی Freeburg را به تصویر بکشد؛ موضوعی که علیرغم برخی مشکلات جزئی آن را به خوبی انجام داد و داستان بسیار جالب و البته تراژدیکی را روایت کرد. در سال ۲۰۱۷ شاهد عرضه‌ی این بازی برای کنسول‌های نسل هشتم و حتی کنسول نینتندو سوییچ نیز بوده‌ایم. در حالی که کمتر کسی انتظار ساخت ادامه‌ی داستان بازی This is the Police را داشت اما تی‌اچ‌کیو نوردیک در اقدامی غیر منتظره در ژانویه‌ی گذشته از نسخه‌ی دوم این بازی با نام This is the Police 2 رونمایی کرد. به مانند نسخه‌ی اول، بازی‌بازان ترکیبی از ماجراجویی، انتخاب‌های استراتژیک و سیستم‌های مدیریتی را در اختیار داشته که باید به وسیله‌ی آن‌ها در گیم‌پلی و داستان بازی پیش‌روی کنند.

بازی This is the Police 2 طی روزهای آینده رسماً عرضه می‌شود و باید دید که آیا داستان عالی و روایت جذاب این بازی می‌توانند به مانند نسخه‌ی اول تحربه‌ای سرگرم کننده و جذاب را رقم بزنند یاخیر. برای پاسخ به این سوال با یکدیگر نگاهی خواهیم داشت به نقدها و نمرات بازی This is the Police 2. با ما همراه باشید.

Ragequit.gr 9.5/10

این بازی نوبتی بسیار جذاب است و می‌توانست به بازی معمولی تبدیل شود اما Weaapy کمی فراتر از این پیش رفته است. داستان بازی را می‌توان یکی از تاریک‌ترین و البته واقعی‌ترین داستان بازی‌های ویدویی سال به شمار آورد.

GameSpew ۹/۱۰

بازی تمام آن درامی که شما می‌خواهید را داراست؛ تمام آن فسادی که انتظار داشته‌اید به تصویر کشیده شود. گیم‌پلی بازی مشابه نسخه‌ی اول می‌باشد که البته کمی گسترش یافته و لذت بخش‌تر شده است. حالت جدید squad strategy سوپرایز بزرگی است که هواداران انتظار و یا حتی درخواستی برای اضافه شدن آن نداشته‌اند اما این موضوع تنوع بازی را افزایش می‌دهد.

Everyeye.it ۸/۱۰

This is the Police 2 بازی بسیار دشواری است. اگرچه بازی کاملی نیست اما بسیار جذاب است.

IGN Italia ۸/۱۰

This is The Police 2 بازی است که به نظر می‌رسد ترکیبی از سیستم‌های مدیریتی و سری X-Com است. مدیریت نیروهای پلیس شهر بسیار سرگرم کننده و جالب است اما گاهی اوقات احساس می‌کنید بازی بدون هیچ دلیلی بیش از حد سخت است؛ دقیقاً به مانند زندگی.

DualShockers ۷/۱۰

اگرچه مشکلات کوچکی در بازی به خصوص در زمینه‌ی سرعت گیم‌پلی وجود دارند اما This is the Police 2 داستانی مناسب و البته جذاب را روایت می‌کند که نسبت به نسخه‌ی اول بهبود یافته و در ژانر خود بهترین است.

This is the Police 2 در تاریخ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ (۲ آگست ۲۰۱۸) برای پلتفرم‌های مک، رایانه‌های شخصی و سیستم عامل لینوکس عرضه خواهد شد. همچنین سازندگان قصد دارند پاییز امسال، این بازی را برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و نینتندو سوییچ نیز عرضه کنند.

نظر شما در رابطه با این بازی چیست؟ آیا نسخه‌ی اول را تجربه کرده‌اید؟ به نظر شما آیا This is the Police 2 می‌تواند موفقیت نسخه‌ی اول را تکرار کند؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر از بازی This is the Police 2 می‌توانید نقد و بررسی این بازی به قلم مهدی رحیمی را در وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa