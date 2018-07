گزارش مالی Nintendo برای سه ماه نخست سال مالی 2018: جدیدترین آمار فروش سخت افزاری و نرم افزاری Switch

پس از Sony، شرکت Nintendo نیز امروز گزارش مالی خود برای سه ماه نخست سال مالی 2018، بازه اول آوریل تا ژوئن 2018، را منتشر کرد.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، آمار فروش محصولات این شرکت در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته به شکل قابل توجهی (تا 9.1% درصد) افزایش پیدا کرده و درآمد عملیاتی نیز نسبت به سال گذشته رشد چشم‌گیر 88.4% درصدی را به خود دیده است.

در این مدت سه ماهه در مجموع 1.88 میلیون دستگاه کنسول Switch در بازار عرضه شده و فروش نرم افزارهای این کنسول نیز نسبت به مدت زمان مشابه در سال مالی گذشته 120.8 درصد افزایش پیدا کرده و به رقم قابل توجه 17.96 میلیون نسخه رسیده است.

با وجود این آمار شرکت Nintendo هنوز پیش‌بینی قبلی خود مبنی بر ارسال 20 میلیون دستگاه Switch در بازار طی سالی مالی جاری (از اول آوریل 2018 تا پایان مارس 2019) را تغییر نداده است.

در این گزارش Nintendo همچنین جدیدترین آمار فروش عناوین انحصاری Switch، شامل اولین آمار از فروش Donkey Kong Country: Tropical Freeze و Mario Tennis Aces را نیز منتشر کرد.

پرفروش ترین عناوین انحصاری کنسول Switch:

1. Super Mario Odyssey – فروش 11.17 میلیون نسخه‌ای

2. Mario Kart 8 Deluxe – فروش 10.35 میلیون نسخه‌ای

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – فروش 9.32 میلیون نسخه‌ای

4. Splatoon 2 – فروش 6.76 میلیون نسخه‌ای

5. 1-2 Switch – فروش 2.45 میلیون نسخه‌ای

6. ARMS – فروش 2.01 میلیون نسخه‌ای

7. Kirby: Star Allies – فروش 1.89 میلیون نسخه‌ای

8. Xenoblade Chronicles 2 – فروش 1.42 میلیون نسخه‌ای

9. Donkey Kong Country: Tropical Freeze – فروش 1.40 میلیون نسخه‌ای

10. Mario Tennis Aces – فروش 1.38 میلیون نسخه‌ای

به گزارش پردیس گیم و به تایید Nintendo، تا تاریخ 30 ژوئن (شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۷) 19.67 میلیون دستگاه کنسول Nintendo Switch به دست مصرف‌کنندگان سراسر جهان رسیده است. این شرکت همچنین تایید کرد که فروش سری Nintendo Labo در مجموع از مرز 1.39 میلیون واحد عبور کرده است.

تاکنون نیز جمعا 86.93 میلیون نسخه بازی کنسول Switch در سراسر جهان به فروش رفته است. در شکل زیر آخرین آمار فروش سخت افزاری و نرم افزاری کنسول‌های اصلی Nintendo را مشاهده می‌کنید.

همانطور که اشاره شد و در تصویر بالا نیز می بینید در سه ماه نخست سال مالی 2018 به طور دقیق 1.88 میلیون دستگاه کنسول Switch در بازار عرضه شده. این رقم به شکل چشم‌گیری کمتر تعداد PS4های ارسال شده در بازار در مدت زمان مشابه، 3.2 میلیون دستگاه، است. کنسول گیمینگ نسل هشتمی شرکت Sony در حالی در سه ماه گذشته در بخش فروش کنسول ترکیبی Nintendo پشت سر گذشته که در آخرین فصل سالی مال گذشته 430,000 دستگاه کمتر از Switch فروخته بود. از عرضه God Of War می‌توان بعنوان عامل اصلی این موفقیت یاد کرد.

منبع متن: pardisgame